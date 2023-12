Lors de leurs habituelles interviews de développeurs de fin d'année, le site japonais "4Gamer.net" s'est entretenu avec Hajime Tabata, l'homme ayant repris Final Fantasy XV suite a l’éviction de Tetsuya Nomura et qui fut ensuite gentiment remercier par Square-Enix pour les raisons qu'on connait.Et l'homme ne semble pas rancunier envers ses anciens employeurs car quand on lui demande quel est le jeu qui l'a le plus impressionné en 2023 il cite Final Fantasy XVI:"J'ai été impressionné par la qualité de sa réalisation et de sa jouabilité.".Désormais a la tête de "JP Games" il dit:"Cette année, nous avons à nouveau lancé plusieurs projets sérieux, y compris nos propres projets et des projets commandés par d'autres entreprises. Nous travaillons actuellement sur le développement basé sur l'IA, mais le jeu est encore en évolution. Nous n'en sommes pas encore au stade où nous pouvons faire une annonce concrète, alors soyez patients.".