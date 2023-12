Jeux Vidéo

J'ai quelques questions, dont j'avais. Je recherche une machine capable de faire tourner les jeux Dreamcast, Atomiswave et Naomi. Le reste plus récent m'importe peu, je veux simplement que ces bécanes fonctionnent parfaitement. Je ne souhaite pas utiliser un autre PC, ni un autre Raspberry Pi, mais plutôt la récente "Pandora Box 10th Anniversary" qui passe donc les jeux Dreamcast, Atomiswave et Naomi. Cependant, je tiens à être sûr de mon achat.Si j'ai bien comprit, pour les différents modèles de Pandora Box il y a 2 versions, les versions JAMMA sont conçues pour être intégrées dans une borne avec des connectiques JAMMA, et la version Family (ou Home). Mais pour les versions Family, est-il possible de les connecter directement à la télévision via HDMI ? Avec une prise secteur normale ? De plus, est-ce que ces versions Home sont compatibles avec des manettes USB telles que celles de la Xbox ? Et avec un Light gun aussi si j'ai bien comprit !J'ai vu qu'il existe des "consoles d'arcade" (sorte de gros pad) pouvant se brancher directement à la télévision, et même si ou peut brancher des pads USB dessus, je ne suis pas intéressé par cela. Le joystick arcade m'importe peu, je veux simplement une "console" compacte pour mettre sous la TV dans mon salon.Une autre question concerne la liste de jeux : pourquoi n'y a pas beaucoup de jeux Dreamcast, Atomiswave et Naomi ? Est-ce parce que l'émulation est médiocre et que seuls ces jeux fonctionnent bien ? Ou est-il possible d'ajouter l'intégralité des bibliothèques de ces plateformes ? Et merci d'avance ! ^^