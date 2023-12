Quand Santa Monica a annoncé ce DLC et qu'il serait gratuit, je m'attendais a quelque chose de carré sans plus mais en faite c'est une très belle surprise.Je suis vraiment étonné de voir les efforts qu'ils ont mis dedans en terme de productions que ça soit les décors ou même le fait qu'il y a pas mal d'histoire.Au point où j'en suis j'ai eu plusieurs moments où j'ai étais très agréablement surpris (je préfère rester très vague pour ne rien spoiler) et de voir les efforts qu'ils ont fait pour un DLC qui est gratuit alors qu'ils auraient très bien pu le vendre 10 ou 15 euros et ça n'aurait pas franchement était choquant.Là je suis juste très curieux de continuer à faire des runs pour voir où va l'histoire et ce qu'il y a d'autres.