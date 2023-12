J'ai pu tester la version ultime y a quelques jours. Et franchement c'est pas très loin du natif, faut dire ce qui est. Voir tourner des jeux en 4k/60 sur une oled, ou des jeux en 120hz c'est assez hallucinant. Et ça avec la fibre à 500 giga. Et toute les assets à fond vu que c'est une config avec une 4080.

Compatible ultra wide en plus.



Pour ceux qui l'ont, vous en pensez quoi ?



Les autres cloud gaming sont totalement à la ramasse en comparaison. Limite l'âge de pierre.



Le seul gros défaut c'est que pas mal de jeux Steam sont pas compatibles et c'est vraiment dommage car la technologie est juste une folle.

Compatible avec le GP PC depuis récemment aussi.