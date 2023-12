Cygames a annoncé que son prochain JRPG d'action Granblue Fantasy: Relink aura une durée de vie de 20 heures pour l'histoire principale. En ajoutant les quetes annexes cela pourra monter a 40 heures de jeux.Cependant, une fois l'histoire terminée, des quêtes plus difficiles seront débloquées, mettant en place une boucle de gameplay où des ennemis et des équipements plus puissants pourront être découverts. Les complétionnistes qui cherchent à faire tout ce que Granblue Fantasy : Relink doivent s'attendre à passer au moins 100 heures de jeu.Granblue Fantasy : Relink se déroule dans le royaume de Zegagrande, où des bêtes primitives jouent le rôle de gardiens de l'île et où une organisation secrète connue sous le nom d'Église d'Avia manigance dans l'ombre. Les héros du jeu devront faire face a ces menaces, le sort du royaume du ciel est en jeu.Granblue Fantasy : Relink sera lancé dans le monde entier sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Steam le 1er février 2024.