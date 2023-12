Les petits avis de Axlenz

Mon avis sur le jeu :

Pour résumer, ce Mario Wonder est un ensemble de petits changements ici et là qui mis ensemble finissent par donner un truc tout bonnement WONDERFUL. Ils sont sur la bonne voie et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner pour une suite.

Du coup je pensais rouler sur la totalité du jeu sans sourciller mais. Alors oui ces niveaux dont je parle ne sont pas si compliqués en soit surtout quand tu comprends la mécanique mais en jouant tu te dis que quelqu'un qui joue occasionnellement, je peux comprendre qu'il lâche. Je pense notamment à ce niveau (voir ci-dessous) par exemple ou certains niveaux du monde spécial entre autres. Même en ayant compris la mécanique ça m'aura fait chier (agréablement) bien des fois. Traitez moi de nullos ce n'est pas grave. M'en fous. Et chapeau bas à ceux du site qui l'ont finis à 100% (pour moi 100% c'est tous les niveaux mêmes ceux cachés, avec toutes les graines, toutes les grosses fleurs) en quelques heures.Je voudrais surtout commencer pardu jeu que j'adore beaucoup. C'est largement meilleur à mes yeux qu'aux New Super Mario Bros. Il y a pas mal de détails que ce soit la bande-son du jeu qui se modifie et prend une sonorité à base de trompette quand on se transforme en éléphant, un petit son de tambours quand le personnage charge depuis les airs vers le sol, Mario qui tire son chapeau quand il rentre dans un tuyau pour pas que ça tombe, la forme éléphant qui force vu sa forte corpulence pour passer dans un tuyau ou une porte, l'expression facial de certains ennemis quand on interagit avec eux comme l'air ahuri des gombas qui sont surpris dans leur sommeil quand tu les touche, ou même l'expression facial de nos personnages et j'en passe. ça donne un petit vent de fraicheur à la licence pour mon humble avis et c'est un vrai plaisir de les remarquer.. Malheureusement elles toutes ne se valent pas mais c'est un plaisir de les faire.. Un truc qui commençait à manquer aux Mario 2D. Maintenant ça a l'air plus vivant. Mais bordel qu'est-ce que c'est court. On en voudrait limite tout un niveau pensé sur cette folie de bout en bout. En bref on comprends avec les fleurs prodiges, que ce monde se joue de toi et c'est à toi de te plier à ses règles. Du coup la perspective de vue peut changer, tu peux te transformer, la notion de temps peut changer, j'en passe et SURTOUT le monde peut devenir une comédie musicale. Moment que j'apprécie le plus et qui me rappelle les instants musicaux dans les Raymans 2D. Je vous en partage quelques-uns en vrac et croyez moi qu'il y a encore plus exceptionnels dans le jeu que ceux partagés là.Toujours côté gameplay, personnellement le fait d'avoir retirer la limite de temps est une excellente idée, ça te permet de mieux prendre ton temps, mieux apprécier, aller vérifier si quelque chose ne se cache pas ici et là. En tout cas, ça s'intègre très bien à l'esprit de Wonder à mes yeux. Les mondes quand à eux sont suffisamment différents (affection spéciale pour le monde désertique et le monde fongiques) pour que tu sentes que t'es ailleurs que ce soit dans l'ambiance, les décors ou autres. C'est également très bien d'avoir garder la liberté de choisir les niveaux comme on veut (hérité si je ne dis pas de bêtises des NSMB) et mieux encore de pouvoir à partir d'un certain niveau, aller d'un monde à l'autre si tant est qu'on a les graines nécessaires. ça essaie quand même de casser un peu la linéarité du jeu car bah les Mario 2D sont très linéaires vu le genre et celui-ci ne déroge pas à la règle.Même sans les fleurs prodiges, pas mal de niveaux sont un plaisir total à faire. Je me demande même s'ils ne se sont pas inspiré parfois de certaines réalisations dans Mario Maker. Maissi on peut même appeler ça comme ça. C'est d'une simplicité déconcertante. Ce n'est même pas simplement ça le soucis. Ce n'est pas très inspiré et c'est assez vite expédié. Dommage car ils auraient dû un tantinet les rendre un peu comme le combat final avec chacun leurs styles car il y avait des idées mais vraiment très très vite expédiés. Gros Gros point noir à mes yeux car ils auraient pu faire largement mieux.. Oui oui superbe. Mais bon les Mario 2D régalaient déjà sur ce plan mais les différentes variantes de la même chanson qu'apporte la transformation en éléphant ou parfois les fleurs prodiges sont un vrai plus.Ah oui j'oubliais,, t'apporter de petits indices sans en dire trop, ou donner une touche à certains contextes. En tout cas ils s'intègrent parfaitement aux royaumes des fleurs. Ce sont les choses les plus vivantes du jeu d'autant plus qu'on a longtemps trop été habitué au fait que personne ne parle dans ce jeu.Pour la difficulté générale du jeu, je la trouve bonne telle quelle et ce sincèrement. Il y aura certains petits niveaux un peu exigeant comme je le mentionne plus haut et pour d'autres beaucoup moins te laissant le plaisir de le savourer comme tu le souhaites. Mais bon ils auraient pu ajouter un système de difficulté pour ceux qui recherche un peu plus de challenge mais je vois mal comment le faire sans changer le level design des niveaux. Comme ils ont fait c'est déjà bien en soit en disséminant des niveaux un poil plus compliqué ici et là, et en faisant tout un monde autour comme le monde spécial. Ils peuvent aller encore plus loin pourquoi pas dans la difficulté car même là ce n'est pas si compliqué. L'ajout d'un système de trophées exigeant serait un plus pour moi pour pousser le joueur à se surpasser avec certains objectifs dans tel ou tel niveau sans pour autant empêcher ceux qui ne recherchent pas de gros challenge de profiter de leur jeu.