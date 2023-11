Depuis la sortie du jeu, j'entends certains dirent que c'est "exactement" le même jeu. Nan, le remake a des différences notables avec le jeu original, et c'est même dommage comment certains éléments aient été changé voire supprimé par rapport au jeu d'origine (et c'est une critique qui a parfaitement été faite à la sortie du jeu).Qu'un remake comme celui de Resident Evil 4 soit nommé au Game Awards c'est un débat qu'on peut avoir, qu'une réédition d'un même jeu en version complète par exemple l'aurait été c'est un tout autre débat par contre (ça aurait été le cas de Cyberpunk 2077 avec son DLC Phantom Liberty par exemple, qui est présent dans certains catégories). Ça n'est pas la même chose.Honnêtement, à la place de RE4R j'aurais mis au moins Hogward Legacy, plus parce que RE4R n'a pas suscité l'unanimité à sa sortie. Mais je pense que les Game Awards ont de bien pires problèmes notamment de représentativité (comme l'absence de certains genres de jeux vidéo ou de récompenses pour les développeurs dont game-designer, artistes, lead level-designer, scénaristes etc, je peux rajouter facilement 20 titres de plus) que de choisir dans la sélection du "Meilleur Jeu de l'Année" un remake d'un jeu qui est pourtant culte et qui est ici remodernisé.