Ce n’est pas un secret : la Nintendo Switch est en fin de vie. Commercialisée depuis le 3 mars 2017, la console hybride traverse en ce moment le dernier droit avant l’arrivée de son successeur. La Nintendo Switch 2 – un nom qui n’a absolument pas été confirmé pour l’heure – verrait le jour quelque part en 2024 selon les dernières rumeurs.La console de prochaine génération aurait d’ailleurs été présentée à des développeurs derrière des portes closes au salon Gamescom 2023. Toutefois, il faut écarter la possibilité d’une sortie de cette Nintendo Switch 2 au cours de l’exercice financier actuel qui se termine en mars 2024. Des sources ont confié à VGC que le fabricant viserait plutôt une sortie en deuxième moitié de 2024, pour entre autres éviter un cafouillage au niveau de l’approvisionnement.Malgré ses capacités techniques vieillissantes, la console Nintendo Switch trône fièrement au palmarès des meilleures ventes. Les dernières statistiques font état de 36 millions d’unités écoulées à ce jour. Elle est talonnée par la PlayStation 5 de Sony et ses quelque 35 millions d’unités vendues. Les modèles Xbox Series X|S, de leur côté, traînent un peu de la patte avec environ 21 millions d’unités vendues ( VGChartz ).À quelques mois d’un possible dévoilement en grande pompe, voici une liste de souhaits concernant la Nintendo Switch 2.Avec une multitude de jeux qui frisent les 25 gigaoctets, la capacité de stockage de la Nintendo Switch doit passer à la vitesse supérieure. Le modèle actuel ne propose qu’un maigre 32 gigaoctets de stockage interne dont une partie est réservée au système, ce qui cause bien des soucis.Certains des titres les plus populaires poussent à l’achat de cartes microSD pour ne pas trop se limiter. C’est le cas par exemple du récent The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (18,2 Go.) ou encore de The Witcher 3: Wild Hunt (31,5 Go.).La Nintendo Switch 2 bénéficierait grandement d’un espace de stockage conséquent. Selon l’influenceur Nate the Hate, la console proposera de la mémoire flash jusqu’à un maximum de 512 gigaoctets, une donnée encourageante si avérée.Une autre solution pour le fabricant serait d’ouvrir la porte à des disques durs externes, chose qui n’est pas possible à l’heure actuelle avec la Nintendo Switch.Dans un monde de plus en plus orienté vers le format dématérialisé, Nintendo fait bande à part avec une approche qui nous rappelle les beaux jours de ses consoles classiques. Ce moment d’émerveillement à insérer une petite cartouche dans une fente pour charger des données serait encore d’actualité avec la Nintendo Switch 2.La rétrocompatibilité est toujours un élément préoccupant quand vient le moment de passer à une nouvelle génération de consoles. L’historique de Nintendo sur le sujet est plutôt positif : les jeux de la Game Boy étaient rétrocompatibles avec la Game Boy Advance. Il en était de même avec les jeux Nintendo DS sur Nintendo 3DS.Cependant, la chaîne s’est rompue avec la Nintendo Switch. En adoptant le format des cartouches et en proposant une expérience hybride, il devint impossible de profiter de ses vieux jeux sur cette console. C’était tout compte fait un retour à la case départ, en dépit des sommes investies pour des disques ou des licences eShop.Nintendo devrait se faire un point d’honneur d’assurer une saine rétrocompatibilité avec la Nintendo Switch 2. Son président, Shuntaro Furukawa, semble pointer en ce sens à la suite d’une séance de questions et réponses en 2023 :« En ce qui concerne la transition vers les consoles de nouvelle génération, par le passé, le matériel était le seul moyen de communiquer avec nos clients. Avec le nouveau matériel, nous avons dû reconstruire notre relation avec nos clients. D’un autre côté, avec la Nintendo Switch, nous pouvons nous connecter directement avec différents clients grâce aux comptes Nintendo ».Nintendo et l’aspect en ligne, ce n’est pas une histoire des plus harmonieuses. Le fabricant a passé bien du temps à échafauder ce qu’est devenu le service Nintendo Switch Online. Mis à part son prix annuel de 63,99 $ bien en-deçà de l’offre la moins dispendieuse du côté des compétiteurs, il y a peu de raisons de se réjouir.D’abord, vos sauvegardes ne sont pas stockées sur le cloud sans frais. Un aspect frustrant accentué par le fait que Nintendo empêche de sauvegarder sur une carte microSD ni même une cartouche. Le stockage cloud doit être accessible plus facilement. Au passage, il vaudrait mieux ne pas effacer les données après la marque des 180 jours passés sans être membre du Nintendo Switch Online comme c’est le cas en ce moment.Un autre aspect archaïque des capacités en ligne de la Nintendo Switch qui ne doit pas se répéter avec son successeur est l’absence d’un outil de communication vocal sans passer par une application. L’idée est de faciliter la vie des joueurs, non pas de leur mettre des bâtons dans les roues pour une fonctionnalité courante.Le code réseau des jeux profitant de fonctionnalités Nintendo Switch Online a aussi besoin d’une cure de jouvence. Il n’est pas normal qu’un jeu de premier ordre comme Super Smash Bros. Ultimate rame toujours au moment de jouer en ligne. Même si un système de connexion pair à pair est commun pour les productions du genre combat, l’absence d’une réelle volonté de la part de Nintendo à livrer des expériences fluides a de quoi gêner. Un fait exacerbé par l’absence de serveurs dédiés pour des productions où l’aspect multijoueur prime.Tel que souligné en introduction, la Nintendo Switch fait pâle figure aux côtés de ses homologues de l’industrie en ce qui concerne ses capacités techniques. Plus de six ans après sa sortie et sans modèle Pro pour rafraîchir son offre, c’est encore plus vrai. Il est donc naturel d’espérer que la Nintendo Switch 2 marque un bond significatif aux niveaux technique et matériel.Écartons tout de suite de se battre à armes égales avec la PlayStation 5 ou encore la Xbox Series X|S. Selon les dernières informations qui ont filtré, la Nintendo Switch 2 se rapprocherait d’une PlayStation 4 en termes de performances.Pour en revenir à la démo qui aurait été présentée au salon Gamescom 2023 à une poignée de développeurs, la prochaine itération de la lignée Switch serait capable de tirer profit de la technologie de mise à l’échelle DLSS de Nvidia. Idem pour ce qui est de la technique de rendu ray tracing.Un autre élément à prendre en considération pour Nintendo est la prolifération des écrans 4K. Dans le meilleur des mondes, la Nintendo Switch 2 proposerait une résolution en conséquence lorsque jumelée avec un tel appareil. Ainsi, la console offrirait un affichage en 1080p, 1440p ou encore 2160p.Au niveau des périphériques, il va sans dire que les manettes Joy-Con ont été très problématiques. Après quelques mois seulement, beaucoup de joueurs ont été témoins du fameux drift : une défectuosité des sticks analogiques qui se déplacent seuls de manière aléatoire et saisissent des commandes sur la console. Le problème est si commun qu’une action collective contre Nintendo a été autorisée au Québec.Un certain lien de confiance a été brisé entre Nintendo et les joueurs. Une situation que même les plus sincères excuses de son président ne peuvent effacer. La Nintendo Switch 2 doit rétablir cet équilibre, ce qui passe en outre par une qualité irréprochable des périphériques vendus.Nintendo est une marque unique qui tire son épingle du jeu avec des jeux pour tous les âges. Cependant, son image familiale couplée à des capacités techniques moindres que ses compétiteurs rendent difficiles voire impossibles le portage de nombreuses productions de pointe.La Nintendo Switch 2 devrait marquer une importante avancée technologique qui comblera, espérons-le, ce fossé qui la sépare de la compétition. Ainsi, nous pourrions dire adieu aux portages risibles comme celui du récent Mortal Kombat 11. Le but est aussi d’accueillir plus de licences fortes à commencer par Grand Theft Auto. Il y a même un précédent pour la célèbre franchise de Rockstar avec Grand Theft Auto: Chinatown Wars qui avait été distribué sur Nintendo DS en 2010.Un autre exemple qui brille par son absence est la série de football américain Madden. Le plus récent jeu, Madden 24, a été distribué sur toutes les plateformes récentes hormis la Nintendo Switch. Pourquoi? Certainement pas par manque d’intérêt. EA Sports ne semble pas intéressé à se limiter aux contraintes techniques de cette console.La Nintendo Switch 2 est destinée à un brillant avenir avant même son dévoilement officiel. La raison est simple : Nintendo a une position unique sur le marché, de par son approche différente en matière de développement et de priorités. Le fabricant voudra s’arrimer avec les nouvelles réalités en offrant une console plus puissante, sans contredit son talon d’Achille dans une course effrénée pour séduire un public toujours plus exigeant en matière de technologies.