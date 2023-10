Après le top PS1 qui vous a beaucoup plu, voici celui dans le même genre d'une console aussi cher à mon cœur la Gamecube !!!15)- Peut être un jeu que vous ne connaissez pas mais Tak 2 est un jeu que j'ai trouvé plutôt difficile. Certains niveaux sont en effet assez chaud, je pense notamment au Marais, au planétarium avec les bestioles insupportable, ou encore le dernier niveau les Terres Perdues qui avait déjà figuré dans un de mes tops. C'est pas tant "pour les gamins" que ça malgré ce qu'on pourrait croire.14)- L'un des plus beaux jeux de la Gamecube, si le jeu de base n'est pas "compliqué" en soit, certains passages sont véritablement à s'arracher les cheveux. Je pense notamment au pire, l'épreuve de peur qui est vraiment très très compliquée. De même que celle de force ou il faut bourriner sur le bouton A comme un malade, je n'y arrivais pas à l'époque.Je pense aussi au passage sur le ptérodactyle qui m'a valut quelques crises de nerfs...13)- Pas le Spyro le plus connu mais il reste l'un des plus dur je trouve, surtout pour ceux qui veulent le finir à 100 %. 100 Gemmes lumineuses et 80 œufs de dragon à trouver tout de même. Le niveau le plus difficile est sans aucun doute pour moi le Village de Frosbite, magnifique certe mais vraiment compliqué. Certains niveaux ne sont pas en reste non plus notamment le Marais Crocoville ou encore le Domaine Nuageux.12)- Plus difficile je trouve que son aîné, Splinter Cell 2 a des niveaux qui m'ont bien résister. Je pense au niveau à Paris, à Jérusalem mais aussi et surtout le dernier niveau dans l'aéroport. Il ya beaucoup plus d'ennemi que dans l'ancien, et les zones de la jungle avec les chiens et les mines ont été une sacrée épreuve. Chaos Theory est pas mal chaud aussi mais je trouve Pandora Tomorrow plus corsé.11)- Le Zelda le plus difficile en 3D selon moi. Des Donjons qui m'ont rendu un peu fou, je pense notamment à celui des Yétis ou l'horreur qu'à été Celestia que vous avez déjà vu dans mes tops. Les phases en loup avec Midona ne sont pas franchement simple non plus, surtout la dernière zone à la recherche des insectes des ombres qui m'a bien fait galérer. Si déjà le jeu de base n'est pas une promenade de santé (je parle pas des combats qui restent relativement simple) le finir à 100 % est vraiment difficile, c'est l'un des plus dur à boucler à 100 % j'ai trouvé car entre les spectres, la pêche, les insectes dorés etc non mais au secours !10)- FPS qui m'a donné pas mal de fil à retordre et ce même en normal. Déjà le deuxième niveau dans le désert et ça devient galère. Surtout que c'est pas comme Cod ou la vie remonte toute seule, non il faudra trouver des trousses de soin un peu partout et je me suis pas mal retrouver en rade dans certains niveaux, notamment vers la fin. Le dernier niveau où un moment c'est timé a été un pur enfer que je m'en souviens encore des années après.Les ennemis sont extrêmement nombreux et ça tire de partout, et peu d'endroit ou se planquer.9)- Le marsupial à la neuvième place, et c'est mérité car ce jeu de plateforme est vraiment exigeant. Les pires niveaux pour moi ont été ceux sous l'eau. Heureusement pas très nombreux, ça a quand même été un pur calvaire tant je suis mort un paquet de fois. Ceux avec la boule n'ont pas été franchement simple non plus.J'ai réussi à le finir à 100 % j'ai été assez fier de moi, mais ça pas été simple du tout !8 )- L'un des Resident Evil les plus difficiles. Ça a été une épreuve de le finir et ce même en normal tant il est chaud pâté (et mal foutu niveau difficulté). Si dans le train c'est plutôt simple, c'est véritablement à partir du centre de conférence qu'on comprend la douleur avec notamment ces horribles zombies sangsues, ces putains de macaques ultra véloce et insupportable. Mais en plus de ça la gestion de l'inventaire infernal, les crapauds qui OS vers la fin, et le boss final timé et vous avez un aperçu du challenge qu'est ce RE. Je l'ai vu souvent l'écran de Game Over, RE1 Gamecube est une promenade comparer à lui.Voilà pour cette première partie, la suite et fin demain