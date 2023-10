Dungeon Meshi adapté du manga de Ryôko Kui qui s'est terminé en Septembre dernier, debutera sa diffusion en Janvier prochain. La serie sera en deux cours, la seconde moitié sera diffusé a partir de Juin.C'est le studio Trigger (Kill La Kill, Promare, Cyberpunk Edgerunner) qui sera aux commandes."L'histoire, rocambolesque, commence alors qu'un groupe de six aventuriers affronte un dragon dans un donjon. Le combat tournant à la déroute, Farin (magicienne humaine) utilise un sort pour sauver le reste de l'équipe alors qu'elle se fait avaler par le Dragon. Laios (son frère, chevalier) décide avec trois autres membres de l'équipe de retourner au plus vite dans le donjon pour sortir Farin de l'estomac du dragon. Malheureusement ils se retrouvent sans provision, et décident de se nourrir de ce qu'ils trouveront au fur et à mesure de leur descente dans le donjon. Ils vont faire la rencontre de Senshi, un nain qui vit en autarcie et leur apprendra comment cuisiner tel ou tel monstre." (resumé Manga-News)