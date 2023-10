GAC

Après le détour quelque peu controversée qu’a été WarioWare : Get It Together ! de 2021, le nouveau jeu de Wario ressemble à un retour en pleine forme pour la franchise.

Pour conclure, je pense que ça pourrait être le Mario Party nouveau genre de la période des fêtes 2023. J’ai hâte de voir le résultat final et j’espère que le mode histoire va bien agrémenter l’expérience. WarioWare : Move It! n’était pas sur mon retard en cette période très occupé au niveau du gaming, mais je vois maintenant son potentiel. C’est un rendez-vous le 3 novembre prochain pour la sortie.Pour l’heure, nous n’avons encore eu qu'une trentaine de minutes d’avant-goût de l'expérience WarioWare: Move It!, difficile alors d’en déterminer les limites ou de savoir si elle présente une rejouabilité suffisante pour faire notre bonheur durant un bon moment. Ce nouvel épisode de semble néanmoins constituer un party-game intéressant pour cette fin d’année et promet de courtes sessions d’amusement entre amis, et surtout en famille. Verdict final en novembre.After the somewhat divisive deviation that was 2021’s WarioWare: Get It Together!, Wario’s new game feels like a return to form for the franchise. Get your butts ready.