En bref car j'ai faim. Résumé : - Vient de Necro - Redac chef du site brésilien Universo Nintendo - A des liens avec Ubisoft, pas difficile avec cet éditeur passoire - Grâce à ses sources chez Ubi, a déjà pu leaker des infos sur la Switch 2 (à la GamesCom) confirmés par d'autres sites, le reveal de Mario x Lapins Crétins 2 ou encore la tenue du dernier N Direct. Prétend donc que Ubisoft (logiquement l'un des premiers à avoir les kits ou en tout cas les données) compte sortir Far Cry 7 sur Switch 2 en même temps que sur PC, PS5, XSX, donc fin 2025. (la console elle-même arrivera au second semestre 2024) bonne app'

posted the 09/27/2023 at 05:05 PM by shanks