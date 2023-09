- La nouvelle série animé dragon Ball ce nommerai "Dragon Ball Magic"- L’histoire tournerait autour de Goku et Shin, redevenus des enfants suite à un maléfice jeté par un démon. Le duo voyagerait sur différentes planètes afin de retrouver le démon responsable de leur état.- Chronologiquement, Dragon Ball Magic se déroulerait avant la fin de Dragon Ball Z avec de nouvelles planètes et nouveaux ennemies. Goku et Shin seront accompagner par de nouveaux personnages inédits.- Aya Komaki serait le réalisateur de la série animée, tandis que Katsuyoshi Nakatsuru serait le concepteur des personnages.Concernant le style de l’animation ça tendrait plus vers celui des années 90, avec une animation moderne incluant de la CGI.- Crunchyroll serait chargé de la diffusion en 2024 de cette nouvelle série incluant une quinzaine d'épisodes de 30 à 40 min.Des rumeurs à prendre avec des pincettes avec peut être une annonce pour le 12 octobre prochain.