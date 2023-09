Chaque fois que je travaillais sur la musique de la série Xenoblade Chronicles, je cherchais et puisais constamment de nouvelles sources de créativité en moi. Pour que ma musique ne soit pas éclipsée par l’univers du jeu, je voulais qu’elle ait un éclat sans précédent. Même s’il y a eu de nombreuses difficultés, j’ai relevé le défi de toutes mes forces et j’ai réussi à atteindre le but. Comme un RPG, la série Xenoblade Chronicles m’a énormément aidé à grandir.



En repensant aux trois derniers jeux, j’ai l’impression que le temps a vraiment passé très vite. Cependant, participer à une série appréciée encore aujourd’hui par de nombreuses personnes à travers le monde et surmonter de nombreux obstacles sont devenus un trésor précieux pour moi en tant que compositeur ! Je chéris également les nombreuses pensées et sentiments que je reçois de la part des fans à propos de ma musique. Ces trésors sont une force motrice importante pour m’aider à relever le prochain défi.



Pour être honnête, après avoir épuisé toute mon énergie à travailler sur Xenoblade Chronicles 3, je me sens un peu faible. Mais je pense que partager cette bande originale avec tout le monde deviendra une autre source d’inspiration.



Maintenant que la série a atteint un point de clôture, il est temps de prendre un nouveau départ ! Je me demande quel genre de sources de créativité je trouverai dans le futur. J’espère que tout le monde l’attend avec impatience.



Kenji Hiramatsu, est l’un des principaux compositeurs de la série Xenoblade Chronicle.Vous devez mieux le connaitre sous son nom du groupeIl travaille depuis le début sur la franchise et a composé une pléthore de thème iconique qui font l'identité de la saga blade.( engage the ennemy, counterattack, carrying the weight une très grosse partie des thèmes de combats et d'exploration) bref, vrai crack.aujourd’hui il partage un message spécial et déclare qu’il est temps de prendre un nouveau départ maintenant que la série a atteint le point de clôture.En réfléchissant à son travail, il estime qu’il a utilisé toute son énergie pour Xenoblade Chronicles 3, mais la sortie des bandes sonores « deviendra une autre source d’inspiration ».Un message dans la continuité des déclarations récentes de tetsuya takahashi qui disait aborder la saga d'une manière différente si il devait avoir un nouvel opus.