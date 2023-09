On continue la lancée sur les films et après Harry Potter et Star Wars, j'ai décidé d'inclure les films d'un de mes super héros préférés avec Batman, Spider-Man !Sur ce, commençons sans plus attendre :8 )- Je retiens malheureusement pas grand chose du premier film Spider-Man de Tom Holland... Le méchant Vautour est sans plus, et l'intrigue est "mouif". Reste quand même que niveau réalisation ça claque pas mal, notamment la scène avec le bateau que j'ai trouvé très impressionnante.Même si pas mal repompé de Spider Man 2 avec le train j'ai trouvé, et je ne suis pas le seul. Après attention, pas parce qu'il est en dernière position que je le trouve mauvais, il est même plutôt cool à regarder, mais il m'a pas laissé un souvenir impérissable, dommage...Je dois dire aussi que j'avais un peu de mal à accrocher à l'acteur au début, heureusement ça aller par la suite. Revoir ce bon vieux Tony Stark a eu son petit effet également.7)- Je l'ai plus apprécié que Homecoming, déjà visuellement c'est absolument bluffant, mais genre vraiment. Tom Holland essaie de séduire Michelle Jones (Zendaya) avec l'aide de son ami Ned Leeds (Jacob Batalon) et j'ai bien aimé le délire "vacances entre lycéen" dans l'Europe.Ça commence déjà sur les chapeaux de roues avec l'attaque d'un élémentaire de l'eau dont les effets spéciaux sont saisissant. Avec la mort de Tony Stark, le mentor de Peter Parker, ce dernier a décidé de laisser son costume au vestiaire mais c'est malgré lui qu'il va devoir au final l'enfiler de nouveau vu les menaces qui l'attendent.Bon, j'avoue que l'apparition de Nick Fury (Samuel Jackson) est très succincte et c'est en gros "on a besoin de toi Peter" ce qui fait un peu cliché mais passons...L'apparition d'un de mes méchants préférés de Spider-Man ma fait bien plaisir alias Mystério jouer par Jake Gyllenhaal, qui le fait assez bien d'ailleurs. Je me répète mais le film est bluffant visuellement notamment quand Peter "entre" dans le monde de Mystério.La fin qui laisse un cliffhanger plutôt sympa à savoir la véritable identité de Peter Parker révélé au monde m'a bien intrigué.6)- Le film reprend au moment où l'histoire de Far From Home se termine, Spidey s'enfuie avec Michelle qui est finalement devenue sa copine. Le problème, c'est qu'il faut qu'il trouve un moyen de remonter le temps, et ça va pas être facile vu le bordel que cela va provoquer.Pour cela, Dr Strange à la rescousse, qui va l'aider mais lui dit que ça sera pas non plus sans conséquence. Ce film fait tellement vibrer la corde nostalgique que ça en devient presque de la "triche".En effet, revoir Le Lézard, Dr Octopus, Electro etc fait quand même vachement plaisir étant donné que j'ai "grandi" avec ces méchants. Visuellement c'est encore une fois une grosse claque, notamment la scène où Peter fuit les éclairs de Electro dans la ville, où le monde parallèle de Dr Strange.Mais la cerise sur le gâteau est évidemment le retour des anciens Spider-Man à savoir Andrew et Tobey, j'ai failli avoir ma petite larme quand j'ai revu ces anciennes têtes bien connues et qui m'avait tant manqués.De quoi offrir quelques scènes bien marrantes d'ailleurs. J'ai également beaucoup aimé le passage avec Peter (Tom Holland) ou sa tante décède et où on voit pour la première fois toute sa rage déferler, qu'il en est presque à tuer son ennemi à force de le tabasser avant de se faire "résonner" par l'autre Spider-Man.Le final est également très bien aussi, mais je n'en dirais pas plus si jamais certains l'ont pas encore vu. Je le met pas plus haut dans le classement car même si j'ai bien aimé, il fait un peu trop "fan service" à mon goût, même si c'était vraiment sympa et que j'ai passé un bon moment au cinéma.5)- Bon film que j'ai vu à sa sortie, et que j'ai bien aimé. La découverte de la "relève" de Tobey Maguire ma fait bien plaisir tant je trouve ce Peter Parker plutôt réussi, même si un peu trop "beau gosse" et pas assez "victime de son lycée" comme on pouvait le voir dans les anciens. Même si tiraillé au début par une brute de sa classe.Le mec est classe, skateur, BG, on est loin de l'intello à lunette des anciens Spider-Man. La scène où Peter se fait mordre est également bien foutu, plus que dans celui avec Tom Holland ou je sais même plus comment ça se déroule.Certaines scènes sont très drôles, notamment dans le métro ou quand Peter arrête un vol de voiture. Mais un des trucs que j'ai le plus aimé du film est que Peter n'est pas tout de suite considéré comme le Héros que l'on connaît mais comme une potentielle menace, que la police essaie d'arrêter, j'ai beaucoup aimé cet aspect là du film.Le film souligne aussi la performance de Emma Stones qui joue Gwen Stacy, la petite amie de Peter et du Lézard dont j'ai oublié le nom de l'acteur.La fin avec la mort du père de Gwen est également assez réussie, Peter se demandant si c'est une bonne chose de rester avec sa fille quand son père lui a demandé de la "laisser faire sa vie".4)- Un film que Sam Raimi n'aime pas, le trouvant rater, il l'a dit lui même. Ben moi je l'aime bien ! Pas dans le top 3 mais Spider-Man 3 est un sacré morceau même si le film a tendance à en faire un peu trop. Déjà, il ya 3 méchants dans ce film, donc un sacré bordel. L'homme Sable est un des plus réussi car son histoire est touchante j'ai trouvé, rien à voir avec la déception que fut Venom pour moi, et pour beaucoup.Mais voilà, Spider-Man 3 a quand même des putains de scène notamment la bagarre avec son meilleur ami qui veut piquer sa meuf dans le Manoir de Harry Osborn (James Franco) avec des punchline de collégien bien drôle "Ça picote un peu hein ? " ou encore "Tu vas chialer ? "Autre scène que j'adore, c'est la scène de la grue où Peter sauve une femme prête à tomber d'un immeuble, et qui est en fait la petite amie de Eddie Broks qui deviendra plus tard Venom.Mais ce que j'adore aussi, c'est le costume noir de Spider-Man que je trouve juste super classe. Ainsi que le côté sombre de Peter même si son look ressemble plus à un emo/gothique en pleine crise d'ado qu'à un vrai "côté obscur".Malheureusement, comme cité plus haut, le film en fait un peu trop, la danse et too much et un peu ridicule, Venom est un peu raté et son traitement aussi et le combat final mouais également. La fin est par contre vraiment poignante et triste avec la mort de son meilleur ami qui se sacrifie pour le sauver.Certaines scènes sont également impressionnante avec le combat contre L'homme Sable, dans la rue et dans les genre d'égoûts.Quelques révélation sympa aussi ou on apprend qui a tuer l'oncle de Peter.Spider-Man 3 reste un bon blockbuster et loin je trouve d'être un mauvais film comme le dit son réalisateur. Il a juste tendance à être un peu too much parfois.Le réalisateur a peut être eu les yeux plus gros que le ventre ^^3)- Deuxième et dernier film avec Andrew Garfield, il devait y'en avoir un troisième mais les résultats du film n'ayant pas été assez bon, le projet a été abandonné.Je le met en troisième position car je trouve que c'est un très bon film et que j'ai adoré. Une bande-son électro (ça tombe bien) dantesque et ma préféré je pense avec celle du 2. Le destin d'un Héros et aussi celui qui a la fin la plus triste de tous les Spider-Man avec la mort de Gwen Stacy dans une scène incroyable.L'un des rares Spider-Man qui aura réussi à me faire avoir les larmes. Limite le film vaut le coup pour cette scène presque tellement elle fout les poils.L'ennemi Electro est également réussi, quelqu'un dont l'existence n'intéresse personne, à part Spider-Man qui lui sauve la vie. Se créant une fixette sur lui, (Jamie Fox) est malheureusement victime d'un accident le transformant en véritable "électricité vivante".C'est également le retour de Harry Osborn jouer par Dane DeHann, dans un rôle un peu différent car victime d'une grave maladie et se sachant condamné, il est persuadé que seul le sang de l'homme araignée peut le sauver, mais Peter refuse car ne sachant pas l'effet que son sang pourrait avoir sur Harry.Entrant dans une colère noire, l'ancien meilleur ami de Peter lui voue une haine totale et devient le Bouffon Vert, ennemi ô combien culte de Spider-Man.Il libère également Electro de sa cellule et ravage la ville. Le combat contre Electro (avec la bande son toujours) est dantesque, les effets sont saisissants.Ya juste la scène finale avec Rhino que je trouve assez ridicule, même si le "message véhiculé" est sympathique. N'ayant pas pus sauver celle qu'il aime, Peter décide d'abandonner Spider-Man...Il aura également pas pus respecter la promesse faite au père de Gwen, à savoir "laisser sa fille en dehors de ça".2)- Le premier, celui qui fera connaître Tobey Maguire au cinéma, et voir Spider-Man en film pour la première fois a été une sacrée claque dans la mâchoire.J'adore tout de ce film, même le début, quand Peter est au lycée (même si il a plus l'air d'être à la fac mais bon) la relation qu'il essaie d'avoir avec Mary Jane mais également l'introduction de personnages marquant notamment Tante May, Oncle Ben ou encore le patron tyrannique (et très drôle) du Daily Buggle avec ses répliques cinglante ! Mr Jonah Jameson !!!Beaucoup de scènes bien drôle notamment à la cantine au début, ou quand Peter devient Spider-Man, qui fait vraiment son effet.L'incroyable performance également d'un acteur que j'adore, Willem Dafoe qui joue Norman Osborn et qui deviendra par la suite le Bouffon Vert !Bon, on échappe pas à la potiche de service Mary Jane certe belle mais empotée, et qui sait vraiment pas se débrouiller ne serait ce que 5 minutes sans son Héros. Une scène particulièrement efficace néanmoins, c'est sous la pluie quand elle de fait agressée par une bande de voyous et que Spider-Man intervient pour la sauver. Suivi du petit baiser ( bon on est plus sur du roulage de pelle loul) sous la pluie, ou Tobey est à l'envers mais juste la bouche car celui ci voulant garder son anonymat.Le combat final avec la mort de Norman Osborn est également bien foutu, et qui aura des conséquences par la suite.1)- Mon préféré du classement et ya pas à dire, je le situe même assez loin devant les autres. J'aime tout de ce film, ya pas 1 truc que j'aime pas, et j'irai même plus loin en disant que c'est le Marvel en film que je préfère et de loin (faut dire qu'il ya eu beaucoup de daube aussi).La scène spectaculaire du train m'aura marquer à vie. L'introduction du génial Dr Octopus, le combat dans la banque, sur le clochet. Que des scènes mémorables et incroyable. C'est également le Spider-Man où Peter commence à se poser des questions sur son avenir en tant que Spider-Man et si il a bien fait de mettre le costume.Souffrant presque de sa "célébrité" alors que Mary Jane galère dans sa vie, ayant même du mal à jouer correctement dans une pièce de théâtre, quitte à se faire virer d'ailleurs mais également en prise d'un autre homme car celui qu'elle aime ne s'intéresse pas à elle, ignorant qu'il est Spider-Man.Beaucoup de scènes drôle aussi notamment avec les pizzas, ou les répliques de Octovious ou de Jonah.Le combat final dans l'espèce de sous sol est également bien foutu, ou ça se met de sacré castagne dans la tronche, et où Peter révèle enfin qui il est à celle qu'il aime.James Franco n'est pas en reste, se demandant qui est "l'assassin" de son père, et que quand il retire le masque de Spider-Man, se rend compte que "c'est son meilleur ami" Peter.Bref, que de moment culte, et qui feront avancer l'intrigue par la suite pour ce film que je considère comme un chef d'œuvre et le meilleur film Marvel à ce jour, voilà c'est dit !J'espère que ce top vous aura plu, hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre votre top à vous si vous en avez envie. A bientôt pour un prochain top !