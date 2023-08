(ne pas joué avec Io, aussi insupportable en jap qu'en anglais)



Voici ce qui ressort des previews de GodisGeek et Noisypixel qui ont tous les deux aimés les 10 minutes de demo auxquels ils ont joués. (si vous en avez d'autres, notamment en fr, n'hésitez pas)Granblue Fantasy : Relink est un A-RPG beaucoup plus simple que ce que l'on peut voir dans les bandes-annonces.Le monde n'est pas ouvert, mais composé de grandes sections. Il y a des villes à explorer et des PNJ avec lesquels interagir, mais le gameplay principal est basé sur les Missions, avec l'accent mis sur les affinités entre les différents personnages de la licence Granblue Fantasy pour pouvoir notamment faire des attaqués combinés. A l'instar d'un Phantasy Star Online il peut être joué en solo ou avec des amis en ligne ou hors ligne, avec une variété d'options de confort pour tous les niveaux de joueur (les anneaux de FF16 ont fait des petits).Il existe un grand nombre d'options de personnalisation avec jusqu'à quatre compétences uniques attribuables à tout moment et la possibilité de personnaliser votre set d'objets, d'armes et compétences avant chaque mission. Les armes et les sceaux peuvent être équipés d'une variété d'effets qui améliorent la défense, l'attaque, l'XP gagnée et bien plus encore.Il en résulte des combats pleins d'action, mixant du Tales of et des sensations pouvant être proche d'un jeu Koei sans pour autant donner l'impression d'être bourrins souligne Noisypixel.Dans les missions vous aurez aussi parfois des defi comme vaincre tel boss en 5 minutes.On apprend aussi:- Rien n'a bien changé depuis la version " Platinum Game", sauf que le personnage principal ne devait pas etre Gran/Djeeta, mais un certains Blue, avant qu'ils ne décident de faire demi-tour.- Comme le suggère le terme "Relink", le thème principal est celui des liens entre le personnage principal et Lyria, mais aussi avec l'ensemble du casting et les connexions qui les unissent.- Ils s'excusent du retard et ont travaillé très dur pour créer une histoire intéressante avec un casting intéressant.