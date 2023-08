Jeux Video

Et c'est actuellement un pauvre 58% sur Rotten :En gros, c'est "mwef" un peu façon Uncharted.Image correct, acteurs bons, mais manque d'âme et l'impression que le film manque l'occasion de mettre en avant ce qui aurait due être le propos premier de l'histoire vraie (un simple joueur qui termine pro).On reste loin du succès de The Last of Us malgré quelques critiques, et l'apparente surprise Twisted Metal.