Salut tout le monde,Petite question sur le DLC de ZELDA BOTW, c’est bizarre mais quand je vais sur l'eShop je vois que le DLC n'est plus disponible à l'achat :Je viens d'acheter le DLC sur Amazon (c'est pour offrir)... C'est pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis, si quelqu'un sait pourquoi on peut plus l'acheter depuis l'eShop directement et me confirmer que les codes Amazon / Micromania sont toujours valides merci