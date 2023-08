Moyenne 3,3/5

L’action dynamique comme le côté plus sombre de cet épisode renouvellent agréablement la saga.Une aventure survitaminée.Mêlant plus ou moins adroitement animation « traditionnelle » et 3D, l’animé bourré de suspense ne perd pas de son caractère enlevé ni de sa nervosité. De quoi ravir les spectateurs, qui manquaient pourtant à l’appel pour les deux dernières sorties de la franchise.Un pur plaisir !Le retour de détective Conan, le limier préféré de l’animation japonaise, se fait dans une aventure sympathique mais beaucoup trop similaire à ses précédents films.Poursuites, courses contre la montre et déductions malicieuses sont au programme des très nombreux rebondissements d’un scénario trépidant. Seule l’animation manque d’un supplément d’âme.Alors ce n’est pas faute de faire des efforts, notamment avec d’efficaces scènes d’action, mais il semblerait que le charme japonais de cette saga fourre-tout n’agisse plus dans les salles obscures françaises.Ce récit, coloré et palpitant, trouve un écho contemporain en soulevant la question de la généralisation de la reconnaissance faciale dans notre monde.C'est fun, c'est frais, c'est surprenant, bref, toujours un plaisir -forcément un peu programmatique et dans les codes d'une série qui ne peut pas prendre de risques, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande.Intrigue bien ficelée, complot international, action et rebondissements à la James Bond, ce détective japonais a décidément tout d’un grand.Ce vingt-sixième épisode sur grand écran, plutôt alambiqué, ne convaincra probablement que les fans du jeune détective.