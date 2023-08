Wikipedia

Nintendo déclare qu'au 30 juillet,avaient vu le film et qu'au 26 juillet, les recettes mondiales au box-office avaient atteint 1,349 milliard de dollars.C'est le plus élevé jamais enregistré pour un film original basé sur un jeu vidéo et le deuxième plus élevé pour un film d'animation."Cela nous aide à développer une affection durable pour notre licence Super Mario dans le monde entier", a déclaré Nintendo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C'est le 15ème plus gros succès mondialC'est le 14ème plus gros succès USA/CanadaLe film a dépassé les 7 Millions d'entrées en France (il est fait partie des 90 plus gros succès en France)