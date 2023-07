Jeux Video

Via reddit, à partir d'une source vérifiée par les modérateurs mais on gardera des pincettes.



Virtuos sur 4 projets :



- MGS 3 (Delta) dans l'aide au développement (la branche parisienne se charge surtout des animations).

- Remake graphique d'Oblivion sous Unreal Engine 5 (le gameplay restera sensiblement le même). Prévu pour l'année prochaine voire début 2025.

- Une licence maison, sorte de Monster Hunter, mais avec des adversaires titanesques façon Shadow of the Colossus. Encore en tout début de développement.

- Un jeu narratif sur l'escalade. Aussi en tout début de chantier, pas encore d'éditeur trouvé.