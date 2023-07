Et si le rachat d'Activision Blizzard en cacher un autre...Aujourd'hui, Microsoft partage sur son compte officiel twitter, les images d'un hérisson qui se balade dans les locaux du géant américain.Sans plus attendre, le tweet est en feu avec des images et des vidéos de Sonic The Hedgehog, Microsoft répond directement aux différents tweet en disantSarah Bond de Xbox tweet presque durant la même période une photo d'une entreprise Sega a Londres.Alors il se peut que ce soit juste pour des exclu temporaires avec SEGA, ou du troll a haut niveau, ou un véritable rachat complet de la firme, mais quoi qu'il en soit, ça commence a prendre de l'ampleur.