Quand j'ai entendu parler du film Barbie, ça ne me disait rien (je ne voulais pas un film "mièvre"), mais quand j'ai entendu l'idée de mettre Barbie dans la vie réelle, j'ai trouvé ça tout simple, mais excellent comme pitch.J'aime bien les films qui s'amusent à changer les paradigmes, ma série préférée est « la quatrième dimension », car ça permet de faire réfléchir, donc je voulais voir par curiosité. J'ai pensé à un autre film d'ailleurs durant la projection : Toys Dès la première scène tout est dit, elle nous montre des petites filles qui jouent à la poupée, mais qui un jour décide de casser leur jouet ( cette scène s'inspire de l'ouverture culte de 2001 l'odyssée de l'espace ).Nous sommes à Barbie Land, un monde factice (l'eau et la nourriture n'existe pas par exemple), les filles ont toutes le même age, elles ont toutes un super sourire, elles peuvent sauter d'un toit elles risquent rien (car elle se déplacent dans l'air, comme un enfant qui déplace un objet), elles marchent toutes en talon (ou sur la pointe des pieds), les voitures se déplacent toute seule, des couleurs flashy partout (avec un rose dominant) ectDans ce monde, Ken (qui existe que par ce qu'il y a Barbie, un peu comme dans la bible Eve qui existe que par ce qu'il y a Adam, là c'est inversé) veut toujours plaire à Barbie, montrer qu'il est beau (comme les participants de Mister France) et fait super bien du surf (même si il a toujours pas comprit que l'eau est factice, quand il va prendre la vague, il se fait mal, mais pas grave, il n'y a pas de blessure à Barbie Land et puis il y a des barbies docteur et ambulancière donc tout va bien).Lors d'une soirée, Barbie danse avec ses copines et copains, mais à un moment elle évoque la mort, ça jette un froid à la soirée.A la suite de la soirée, Ken se trouve devant la maison de Barbie, elle lui dit que comme tout les soirs, elle va faire une soirée entre fille, donc elle n'est pas disponible.Au réveil de sa nouvelle super journée (qui se répète comme dans le film « un jour sans fin »), elle est pas bien, elle a pensé à la mort toute la nuit. Elle va quand même comme d'habitude à la plage voir ses copines, mais au moment d'enlever ses talons, elle pose son talon par terre, les autres sont choqué, elles lui disent d'aller voir Barbie Bizarre (bizarre car elle fait des choses que ne font pas les autres, comme le grand écart en permanence, on comprend que c'est par ce qu'elle a du être maltraité par une fille qui supportait pas Barbie) qui lui dira sûrement la raison.Barbie Bizarre lui explique qu'il y a dans le monde réel une fille qui doit être mal dans sa peau, pour ça qu'elle aussi Barbie est mal dans sa peau, donc il faut qu'elle aille voir cette enfant pour lui dire d'aller mieux.Elle décide de partir seul, mais Ken est caché dans la voiture, elle accepte finalement que Ken vienne, c'est partie pour la vie réelle.Dans le monde réel, Barbie va être surprise de la façon dont les femmes sont traitées et Ken va découvrir les joies du patriarcat (qu'il n'a jamais entendu parler).J'ai trouvé le film bon enfant, c'est absurde, du second degré permanent fait que l'on sourit plus d'une fois entre le monde de barbie et la réalité, dû à des situations cocasses.La réalisatrice , c'est fait plaisir, elle a eu les moyens pour, ça se sent. Les acteurs ont l'air de s'amuser à jouer leur rôle. Le rythme est bon, même si ça reste sage au niveau de la réalisation. Il y a plein d'idée et plus d'une fois des dialogues bien senties. Oui le film par moment y va fort sur son coté radical contre le patriacat, quitte à tomber dans la caricature, le film cherchant a être pertinent.Par contre, il y a une chose qui m'a un peu perturbé, c'est que le film est une satire contre Mattel (et sa création Barbie et de son univers) tout en étant un éloge à Mattel, car on comprend que Mattel a permis dans un sens une certaine émancipation des femmes mais aussi à un stéréotype de femme, donc tu sais pas s'ils sont avant-gardistes ou opportunistes, car Mattel est avant tout, une société qui fabrique des jouets pour les vendre (d'ailleurs il y a un moment où je pense avoir compris que si demain le patriarcat pourrait faire vendre, avec un Ken "macho", il pourrait se lancer dans ce marché, comme pour dire que le capitalisme s'adapte toujours).Ce qui m'a surpris c'est que Ken a une place importante dans le film, alors que le film c'est « Barbie » normalement la vedette, mais je pense que c'est pour montrer aussi que si lui aussi s'émancipe pas, ça marchera pas non plus, filles et garçons doivent pouvoir s'émanciper mutuellement, car c'est ça la définition du féminisme qui est un humanisme.