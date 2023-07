Quand le 5ème opus a été annoncé, je ne savais pas trop quoi pensé, surtout que le quatrième m'avait laissé une impression mitigée (pour être gentil), donc un cinquième avec un Indiana Jones de 80 ans (plus vieux que le père d'Indiana Jones dans le quatrième opus), de plus le réalisateur à changé et George Lucas n'a pas participé a l'histoire, ça fait quand même un grand changement, mais est-ce que James Mangold a réussi l'impossible, là est la question.Dès la première image, nous voyons que nous n'avons pas a faire à Indiana Jones que l'on a connu, car ça commence par une ouverture de boîte avec un loquet, alors que jusqu'à présent il y avait la transition entre le logo Paramount et la première image du film.Le film commence durant la seconde guerre mondial (1944), nous voyons Indiana Jones jeune (l'effet deepfake, alors ce n'est pas si mal, même si ce n'est pas parfait) qui essaye de récupérer la lance de Longinus, mais il va comprendre qu'il a a faire à un faux et surtout il va faire la rencontre d'un scientifique Nazi, Jürgen Voller, qui s'intéresse à la machine d'Anticythère (créer par Archimède) qui permettrait de voyager dans le temps.Nous voyons par la suite Indiana Jones en 1969, plus vieux qui part de l'école où il enseigne, une jeune femme (Helena Shaw, la fille de Basil, Indiana jones est son parrain, qu'il avait vu dans le train) lui parle de son père et de l'artefact. C'est parti pour trouver l'artefact....Il y a des bonnes choses, le méchant est bon, l'histoire est bien plus intéressante que le 4ème, une scène réussie au Maroc dans une poursuite en tuk-tuk, mais voilà, Harisson Ford n'est plus dans la force de l'age et ça se ressent, surtout quand il est à pied (disons quand il court) et toute les pou suites a cheval, en tuk-tuk ect ça passe, mais tu vois qu'il y a des cascadeurs et des effets pour compenser, le soucis, c'est que ça fait par moment « non cédible » (certes le cinéma, c'est l'art de l'illusion, mais pour qu'un tour soit réussi, il faut que l'on y croit, Tom Cruise dans Mission Impossible, on y croit).Sur le fond, nous retrouvons un peu l'esprit de la licence Indiana Jones (des allusions, des clins d'oeil etc même s'il manque des scènes inédites réellement qui garderaient le même esprit), mais sur la forme, c'est là toute la différence, nous sommes tellement habitués au style de Stevent Spielberg (4 de sa part, ça marque), qu'il faut un temps d'adaptation pour s'habituer à James Mangold, la différence, c'est que James Mangold n'a pas le même sens du rythme et le même sens de « l'humour », ça se voit dès la première scène du train (on l'on pense au début du 3ème), c'est plus « mou » (en même temps, il se met au rythme d'Harrison Ford qui a 80 ans), moins « ingénieux » dans la mise en scène et moins « drôle » (Un des aspects d'Indiana Jones, c'est sa maladresse, même s'il arrive toujours à son avantage, là il y a moins cette maladresse). Le rôle inutile, c'est Antonio Banderas, il fallait un acteur moins connu pour le rôle (surtout qu'il n'est pas intéressant ce rôle).Donc, ce n'est pas un mauvais film d'aventures en soi (il ne fouette pas), mais il manque un réel coup de fouet à la mise en scène (ça manque d'image "iconique", de cadrage aux petits oignons, d'une bande-son utilisée à bon escient ect) le même scenario (a part la fin, là par contre, je comprends l'idée, mais ça va trop loin dans l'incrédulité, c'était déjà le cas avec le 4, il faut arriver à trouver la frontière, là il dépasse...), le même méchant (bien plus réussis que dans le 4) nous aurions pu avoir une fin honorable avec Spielberg aux commandes (paradoxalement, le film à réhabiliter le 4e, surtout pour toute la première partie), le personnage Helena Shawil est pas mal, mais il manque clairement l'esprit d'Indiana Jones dans la forme, c'est au final, un « banal » film d'aventure, mais ça passe, car il y a des moyens derrière, il est parfois touchant, de plus James Mangold n'est pas un mauvais réalisateur, mais tu vois qu'il y en a un qui maitrise plus que l'autre le sens de la mise en scène.PS : Je pense que les 3 premiers se suffisaient à eux même, il correspondait à une époque, plus on attends pour une suite, plus tu ne peux que décevoir, car tu as le temps d'idéalisé les épisodes précédents.