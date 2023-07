Pour ma part je ne l'ai pas encore terminé, mais après bientôt 70h, j'ai vu une grande partie des possibilités qu'offre le jeu et pu prendre un peu de recul par rapport aux premières heures pour donner un meilleur ressenti.Ce jeu est pour moi en quelque sorte un paradoxe car je prend un énorme plaisir à le faire comme son prédécesseur, je ne vois pas le temps passer, les possibilités de gameplay continuent toujours de m'impressionner au fil des heures, et il fera parti de mes jeux de l'année sans aucun doute mais malgré tout je n'ai pas du tout la même sensation d'émerveillement qu'il y'a 5 ans quand j'avais fait BOTW.Cela s'explique évidemment par le fait qu'on retrouve la même map (même si modifié) le même avancement et beaucoup de mécaniques de son prédécesseur, mais je trouve aussi qu'il ajoute certains défauts que n'avait pas Breath of The Wild.Bien que les îles célètes et les souterrains soient une bonne idée sur le papier, je trouve que ce n'est pas assez exploité dans le jeu et au final, je passe la majeure partie de mon temps sur la terre d'Hyrule.L'autre point où je suis mitigé, c'est les constructions. Alors d'un côté c'est une idée de génie avec des possibilités infinies mais personnellement je ne suis pas très friand de cet aspect là dans les JV en général, du coup je passe un peu à côté. C'est pourquoi je préférais la simplicité à ce niveau de BOTW. Après c'est subjectif et la-dessus on aura tous un ressenti et des attentes différentes^^Malgré cela je trouve que ça reste un grand jeu. La trame principale sans être forcément meilleure (les donjons ne sont toujours pas le point fort de cette nouvelle formule même si j'ai aimé la progression pour s'y rendre) est à mes yeux mieux mise en scène avec + de cinématiques, le jeu a toujours cette habilité te poussant a t'écarter du point où tu souhaite te rendre pour aller découvrir autre chose. "Tiens je vais aller débloquer cette tour, finalement je trouve sur le chemin une grotte, et ensuite une quête secondaire, pour finir par un sanctuaire"L'OST discrète mais présente est de qualité, même si je dois dire qu'elle ne me marque pas spécialement. Aucun thème ne me revient en tête donc petite déception à ce niveau sans en être véritablement uneTechniquement je n'ai eu absolument aucun bug après plusieurs dizaines d'heures de jeu et c'est à noter.Donc personnellement j'ai clairement préféré mon expérience avec Breath of The Wild même si Tears of The Kingdom est peut être un meilleur jeu qui pousse le concept plus loin. Au delà de l'aspect nouveauté, j'avais trouvé aussi l'aventure de BOTW plus "organique"Il fait parti malgré tout de mon top 5 de mes Zelda favoris.1) Breath of The Wild2) Twilight Princess3) The Wind Waker4) The Minish Cap5) Tears of The KingdomCurieux de lire vos avis maintenant !