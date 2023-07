En coup de vent, je termine ma sériePub apparu chez l'un des gros détaillants brésiliens.Retirée en urgence donc on ignore si erreur ou pas.Parallèlement, le Major Nelson semble teaser une annonce pour ce lundi (oubliez pas le décalage horaire donc ça peut tomber dans plusieurs heures, si du moins y a quelque chose)Si y a rien, désolé, bonne nuit

Like

Who likes this ?

posted the 07/10/2023 at 09:28 PM by shanks