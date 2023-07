Date de sortie : 28 Juillet 2023 (Japon)

mais une sortie en Occident reste possible étant donné que Shin-chan : Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey est bien sorti en dehors du Japon

On avait récemment déjà pu retrouver beaucoup d’éléments de Boku no Natsuyasumi (My Summer Vacation) dans Shin-chan : Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey., le créateur de la série, préparait aussi un autre jeu puisque nous avons appris lors du Nintendo Direct japonais diffusé ce 8 février que son prochain titre, intitulé Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation, arrivera durant l’été de cette année au Japon. Il est pour le moment annoncé uniquement sur ce territoire,Cette fois-ci, on incarne un garçon âgé de 10 ans, le fils du chef d’une troupe de cirque qui arrive dans une ville de campagne avec une sur la mer. Ce nouveau jeu permettra de profiter des vacances d’été de ce garçon pendant un mois, au sein d’une ville luxuriante en monde ouvert.Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation est développé conjointement par Millenium Kitchen, le studio de Kaz Ayabe, et par Toybox. Ce studio a été fondé par Yasuhiro Wada, ancien producteur de la série Story of Seasons / Bokujo Monogatari chez Marvelous (ou anciennement Harvest Moon, avant que ce nom soit utilisé exclusivement par Natsume), et par Tomio Kanazawa, qui avait aussi travaillé au sein de la même société. C’est Spike Chunsoft qui s’occupe de l’édition de Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation au Japon. On peut donc espérer que ce soit aussi le cas avec la branche occidentale.