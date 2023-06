Vous en avez marre d'attendre vos prochaines vacances à la plage et vous voulez vous évadez un peu ? Voici 10 jeux parfait pour l'été !10)- Île paradisiaque enfin en apparence, Rook Island n'en demeure pas moins dangereuse. C'est quand même l'occasion pour vous de vous baigner dans les eaux turquoises, faire du quad ou du deltaplane et trucider quelques pirates au passages. Et comme Ubi n'a toujours pas réussi à faire mieux comme Far Cry, autant jouer au meilleur.9)- Jeu fun qui sent bon la deconnade dans un univers loufoque. Grinder en trucidant des monstres avec tout un tas de pétoires dingo , le tout sous un soleil de plomb, en plus avec boissons energisante à la clé a de quoi donner l'eau a la bouche.8 )- Sorti récemment, DI2 est le jeu parfait pour la période estivale. Repeignez un peu LA ou plutôt Hell A avec le sang des zombies, et en plus vu que vous êtes des psychopathes certains ici, je suis sûr que vous aurez du fun à maltraiter les zombies !7)- Quoi de mieux qu'une île pour "partir en vacances" virtuellement ? Occupez vous de votre île, de votre baraque, et rencontrez tous pleins de petits animaux trop mignon. C'est même le jeu parfait pour y jouer à la plage après une baignade ou deux, même si perso je déteste jouer à une console quand je suis à la plage.6)- Je sais pas vous mais moi je vais pas tarder à ressortir MK8 surtout avec la nouvelle vague de DLC prévu cet été ! J'espère une plage peach de la Gamecube dans le lot d'ailleurs. En tout cas on a déjà eu un aperçu du nouveau circuit, à savoir Course à la propreté et deux nouveaux personnages, Kamek et Flora. Fait chier, toujours pas de Funky Kong...5)- C'est le Zelda parfait pour l'été ! Surtout dans sa version Wii U qui offre encore plus de charme je trouve, et de soleil.4)- Amateur de bitume et de soleil, FH5 est le jeu parfait pour vous. Magnifique visuellement, avec ses forêts, ses plages etc.. Un bon sentiment de voir du pays à fond la caisse !3)- En attendant le 6...2)- Sorti récemment, Tchia propose au joueur d'explorer une île, la Nouvelle Calédonie en fait et de prendre possession de certains animaux dans des décors vraiment chatoyant et qui sentent bon la plage et l'océan.1)- J'ai juste pas un meilleur exemple que ce jeu ! Tout transpire l'été à tout coin de rue. Plage, Parc d'attraction, Hôtel etc... Et en plus un gadget qui balance de l'eau, un jeu "rafraîchissant" et qui fait du bien pendant les fortes chaleur.Voilà, j'espère que ce petit top vous aura plu.