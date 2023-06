Flingué a sa sortie a cause de son systeme économique, Chocobo GP est ressorti en toute discrétion sur l'Eshop le 15 Juin dernier dans une version dénuée de microtransaction.En effet il est désormais possible de tout débloquer directement ingame comme... comme dans un vrai jeu quoi.La version Chocobo GP Lite n'est plus disponible.

posted the 06/20/2023 at 09:50 AM by guiguif