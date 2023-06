Et voilà la suite !20)- Je l'avais affronté assez tôt dans le jeu et ce clébard osseux m'a bien saoulé, surtout à cause de la caméra, il est très difficile de le lock sans le perdre de vue. Son AOE fait extrêmement mal également, et il a une bonne portée avec ses attaques électriques.19)- Boss de la frontière des cauchemars, Amygdala est un boss ou le point faible se situe au niveau de sa tête, si elle est assez facile au début, vers la fin du combat, ce sera beaucoup plus difficile de la toucher car sa tête sera quasiment inaccessible. Elle bouge dans tous les sens et elle sarrachera les bras pour avoir une meilleure portée, méfiance aussi si vous vous trouvez entre ses pattes car quand elle saute pour vous écraser, c'est quasi du one shot.18 )- Le Monstre affamé peut réellement poser quelques soucis surtout dans sa dernière forme bien vénère. De plus, il peut vous empoisonné et le poison est particulièrement violent, prévoyez des antidotes ! Il a une attaque aussi ou il vous attrape et vous mords, qui peut quasi one shot. Heureusement, les mixtures âcres à base de sang aide assez bien contre lui.17)- La Vicaire Amélia est un boss imposant qui frappe de ses grands et long bras. Il faudra particulièrement faire attention à son attaque ou elle frappe ses deux poings sur le sol et crée une onde de choc en ligne droite qui fait vachement mal si on se la prend dans la tronche. Elle a également la capacité de se régénérer la vie quand elle est faible, chose qui peut être éviter si on a des brumes engourdissante.16)- Un boss très agile et assez casse bonbons, ses attaques sont rapides et fourbes et il peut envoyer des flammes très rapidement ce qui fait que je me les prenais souvent dans la trogne. Vers la fin dd combat, il enflammera son épée ce qui le rendra beaucoup plus dangereux. Il m'a un peu fait galérer ce petit salopard honnêtement.15)- Bien que ce soit un boss pas gratuit, c'est également un de mes boss préférés du jeu ! Particulièrement fun à affronter. Au nombre de 3, ces ennemis sont pas simple à combattre, il faudra vraiment éliminer en premier celui qui lance du feu car il peut nous toucher de loin, mais ses collègues nous laisseront pas faire. Heureusement, ils sont assez simple à contrer. Vers la fin du combat, ils invoqueront de puissant serpents géants qui sortiront sol pour nous attaquer, et leurs épées gagneront en portée également.14)- Un boss qui peut vraiment faire office de mur tant il est compliqué en début de jeu et il est obligatoire de le vaincre pour continuer. C'est LE boss qui vous obligera à apprendre comment jouer à Bloodborne, si vous n'y arrivez pas, c'est peut être que vous n'êtes pas "digne" de continuer le jeu xD. Il est très rapide et sa hache fait extrêmement mal, sa deuxième forme ou il se transforme en loup garou est tendu, bien que la boîte a musique pourra grandement vous aider durant le combat, ainsi que les contre. Mais il reste particulièrement violent pour un boss de début de jeu je trouve.13)- Boss du DLC Old Hunter, Laurence est la créature Cléricale du début de jeu mais en plus vénère et en version feu. Beaucoup plus d'attaques également, et un sacré sac à PV, si je dis pas de bêtises je crois que c'est le boss qui a le plus de PV de tout le jeu. Il a une excellente portée avec son bras, et sa deuxième forme ou il se disloque est plus compliquée car il met du feu partout. C'est vraiment pas un boss simple et il m'a fallut plusieurs try pour y arriver.12)- Boss final des Calices et vraiment pas simple la petite. Là où on a l'avantage c'est qu'elle n'a pas beaucoup de vie, mais ses attaques font extrêmement mal, surtout celle où elle fait jaillir des épées de sang sur nous. Elle peut également faire appelle à des "clones" pour nous attaquer, et il faudra réussir à distinguer la bonne pour lui infliger des dégâts, mais dans le stress du combat c'est pas forcément évident. Ah oui, elle inflige des dégâts de saignement aussi.11)- Mon combat de boss préféré de tout le jeu ! Le combat est INCROYABLE !!! Ce boss est redoutable mais a néanmoins une immense faiblesse, le contre. En effet, il est facile de la parer, et lui infliger de gros dégâts. Néanmoins, elle reste pas gratuite et sa dernière forme est très très délicate, car en plus de ses attaques de base, la portée est allongée, et elle peut nous tuer en quelques coups. Elle est également assez vif et n'aura aucun mal à esquiver vos tirs de pistolet de loin.Voilà pour la deuxième partie, on se retrouve demain pour la 3 ème et dernière partie !