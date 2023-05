Jeux Multiplateformes





Pour résumer les infos du jour. Des events non-canon seront proposé comme les récents StarWatch ou Loverwatch... avec un QuestWatch qui arrive cet été histoire de vous vendre encore des skins à la con pour 20€ le skin. Les Story Missions seront des missions coop distribuées de temps en temps comme dans le 1 avec des cinématiques en plus mais sans toute la re jouabilité promise donc comme dis plus haut.



Les premières Story missions semblent être au nombre de 2 pour la saison 6 qui devrait arriver en Automne. Les missions seront à King's Row et Rio de Janeiro... soit des missions qu'on a vu partiellement à la blizzcon il y a presque 4 ans.



Aucune autre Story mission avant 2024.







Cette boite me dégoute, plus de retour en arrière possible pour moi. Qu'ils aillent se faire foutre ces menteurs sans ambitions qui entretiennent à merveille leur boutique de skins par contre avec des updates toutes les semaines.









: On se calme vraiment sur le contenu d'Overwatch 1 pour préparer des grosses missions PVE avec grosse rejouabilité, système de skill trees et effets météo.: "On a extrêmement hâte de partager avec vous tous ce qu'on prépare pour le PVE. On abandonne Overwatch 1. Voilà quelques skins des héros d'overwatch 2.": "Le Game Director (Jeff Kaplan) et le Story Director de l'équipe d'Overwatch quittent la boite. Il y aura la beta début 2022, le jeu sera Free to play.: Finalement le jeu sortira d'abord uniquement en PVP et le PVE plus tard.: Nos ambitions pour le PVE sont drastiquement réduite, sera distribué miette par miette et ne comportera pas la moitié de ce qui a été promis.