Nintendo

Chiffre d'affaires : 10,8 milliards € (-6%)Bénéfice opérationnel : 3,4 milliards € (-15%)Bénéfice net : 2,9 milliards € (-9%)Prévisions 2023-2024: Hardware 15m / Software 180m: +3,06m Q4 / 17.97m fiscal / 125.62m LTD (-25,55% YoY)dont :Japon : +0.54m (4.37m fiscal / 29.59m LTD)USA : +1.34m (6.97m fiscal / 49.00m LTD)UE & co : +1.17m (6.64m fiscal / 47.02m LTD)Standard : +0.91m (6.14m fiscal / 89.58m LTD)Lite : +0.62m (2.62m fiscal / 21.02m LTD)Oled : +1.54m (9.22m fiscal / 15.02m) LTD: +41.85m / 213.96m / 1036.15m LTDTaux digital = 56.7% en Q4 et 48.2% sur l'année fiscaleRatio : 8.25 (+0.14)dont pour l'année fiscale:Japon : +45.79m / 200.15m LTDUS : +87.00m / 456.27m LTDUE & co: +81.18m / 379.73m LTDSur l'année 213.96m software = 3e meilleure année ever, tous supports Nintendo confondus1. NS (2021-2022) 235.07m2. NS (2020-2021) 230.88m3. NS (2022-2023) 213.96m4. Wii (2008-2009) 204.18mEn LTD 1036.15m, 1ère console Nintendo à avoir dépassée le milliard de jeux vendus.Mario Kart 8 Deluxe : 53,79m (+ 1,79m)Animal Crossing : New Horizons : 42,21m (+ 620.000)Super Smash Bros Ultimate : 31,09m (+ 650.000)The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 29,81m (+ 810.000) => encore un petit effortPokémon Épée & Bouclier : 25,82m (+ 140.000)Super Mario Odyssey : 25,76m (+ 640.000)Pokémon Ecarlate & Violet : 22,1m (+ 1,5m)Super Mario Party : 19,14m (+ 350.000)New Super Mario Bros U DX : 15,41m (+ 650.000)Ring Fit Adventure : 15,38m (+ 160.000)Légendes Pokémon : Arceus : 14,83m (+ 200.000)Luigi's Mansion 3 : 12,82m (+ 380.000)Super Mario 3D World : 11,38m (+ 560.000)Splatoon 3 : 10,67m (+ 540.000)(+ 800.000) => passe la barre des 10mNintendo Switch Sports : 9,6m (+ 1m) => encore un petit effortKirby et Le Monde Oublié : 6,46m (+ 340.000)Mario Strikers : Battle League : 2,54m (+ 70.000)Xenoblade Chronicles 3 : 1,86m (+ 50.000)Fire Emblem Engage : 1,61m (Nouveau)Kirby's Return to Dream Land DX : 1,46m (Nouveau)Metroid Prime Remastered : 1,09m (Nouveau)Bayonetta 3 : 1,07m (+ 30.000)