Bonjour à tous, nouveau top 10 et cette fois ci je vais vous parler de boss qui s'affronte uniquement en duo (ou trio) dans les jeux vidéos.10)- L'avant dernier boss du jeu avant le grand final. Il faudra avant tout se concentrer sur le jumeau à l'épée comme le dit si bien notre "ombre". Le combat est vraiment stylé dans cette arène entouré de flamme, et les finish du Prince sont bien sympa aussi !9)- Dans le monde 4, vous rencontrerez Space Mama, le boss le plus difficile de Rayman. Mais aussi son trio de pirates, qui n'est pas très compliqué en revanche. Le combat est long et difficile contre Space Mamz et j'ai perdu de nombreuses vies dessus, mais l'incroyable musique et le décors pièce de théâtre m'a bien marqué !8 )- Le boss final du jeu, dans une gigantesque baignoire rempli de poison, Mario devra affronter Bowser et son fiston ou ce dernier vous enverra des Bill Ball pendant que Bowser tentera de vous faire rôtir. Le combat n'est pas difficile mais je l'ai trouvé très original. Briser la baignoire de Bowser était bien marrant !7)- Dans la Suite Mystère, vous affronterez les Jumelles, de petite farceuses maîtresse des illusions. Le combat est un jeu d'enfant mais j'ai adoré les affronter ! Ça se déroule un peu comme un jeu car il faudra trouver la bonne avant de tenter de l'aspirée !6)- Les deux fils de Thor vous causeront du fil à reThordre ahem... Le combat n'est pas très difficile car si on meurt on a un chekpoint vers le milieu. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce combat bien pêchu et assez violent mine de rien.5)- Un boss vraiment bon et mine de rien pas évident. Cleopâtre tentera de nous tuer avec ses tornades de la mort, ses coups de "pattes" bien vénère mais il faudra surtout se concentrer sur Antoine car c'est en vérité lui le véritable boss à la barre de vie et ce con là il est loin d'être simple ! Il faudra cependant shooter les ongles du monstre quand elle redonne de la vie à son pote.4)- Mega culte ce duo infernal qui a dû en faire ragequit plus d'un dont moi qui a failli abandonné le jeu à cause de ces deux salopards. Mais comme je l'adorais, je me suis convaincu que j'allais réussir et ça a payer ! C'est clairement pour moi les boss les plus difficile du jeu de base, mais quel combat bordel !3)- C'est l'un de mes boss préférés du jeu. Il est pas simple, fun, jouissif, et la musique est ouf ! A noter que les mantes du niveaux ne vous attaqueront plus quand vous arrivez à les battre, témoignage de leur respect !2)- Des boss mémorable des jeux Castlevania, mais cette fois ci les développeurs ont décidés d'inclure les deux boss les plus difficiles des jeux en un combat dantesque et une musique épique !1)- Mon boss préféré du jeu tant je le trouve fun à combattre. Ces deux sorcières au service de Ganondorf maîtrise chacune 1 élément, l'une le feu et l'autre la glace. Vers le milieu du combat, elles fusionnent ensemble, à Link de faire réfléchir son bouclier sur soit le feu ou la glace et de le garder car si l'élément de glace touche son bouclier alors qu'il était "en feu" ça sera perdu et Link se fera toucher.Le concept est fun et fonctionne super bien.J'espère que ce top vous aura plu ! Et vous, des combats de boss en duo ou trio qui vous ont marqués ?