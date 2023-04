On pourrait facilement considérer Horizon Forbidden West : Burning Shores comme du contenu additionnel dans la même lignée, mais grâce à des moments de jeu marquants et à la nouvelle relation d'Aloy avec Seyka, il devrait être considéré comme essentiel pour les fans de la série. Ne vous y trompez pas, un troisième jeu de la série est à venir, et celui-ci en est le prélude. Mais surtout, si les nouvelles fonctionnalités et autres ajouts présentés ici sont un avant-goût de ce qui nous attend, signez dès maintenant.

Le DLC Burning Shores d'Horizon Forbidden West est un ajout intéressant à cette série d'action et de science-fiction acclamée. De nouveaux défis et ennemis amusants sont introduits et de nouvelles façons de les éliminer sont présentées régulièrement. L'histoire s'attache davantage à développer le personnage qu'à gérer la menace imminente de fin du monde, et c'est Aloy qui se montre sous un angle plus personnelle et plus crédible. Mis à part quelques combats de boss peu convaincants, il s'agit d'un excellent nouveau chapitre avec suffisamment de nouveautés créatives pour satisfaire les fans.

Si Horizon Forbidden West : Burning Shores est plus Horizon mécaniquement, mais narrativement, c'est l'histoire la plus forte de la série avec d'excellents nouveaux personnages et des développements vitaux qui préparent le terrain pour Horizon 3.



Les +

Seyka vole le show

Walter Londra est un méchant mémorable

Visuellement inégalé

Le point culminant de la série sur le plan émotionnel

Un prologue qui stimule l'excitation pour l'inévitable troisième jeu



Les -

LA n'est pas pleinement exploité

Peu de nouvelles créatures introduites

Burning Shores est exactement ce à quoi vous vous attendiez, avec encore plus de gameplay solide autour d'une histoire qui semble d'abord assez frivole, mais qui devient rapidement très sombre et inconfortable. Si vous avez aimé Horizon Forbidden West, vous adorerez aussi ce contenu.



Les +

Beaucoup de contenu pour le prix

Excellente histoire

Les nouveaux ennemis sont inventifs et ne sont pas des reskins



Les -

Pas de nouvelle mécanique de gameplay