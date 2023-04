Date de sortie : 14 Septembre 2023 (Europe/Jap)

13 Septembre 2023 (USA)

Steam

Profitez de 4 modes batailles, notamment le mode « Château » inédit !« Château » : bataille asymétrique entre le camp Château, qui protège le trésor, et le camp Attaque, qui cherche à s'emparer du trésor en question !« Standard » : le mode bataille classique que les fans aiment tant !« Grand Prix » : bataille entre deux équipes ! Collaborez avec vos alliés pour vaincre l'équipe adverse !« Bataille 64 » : bataille pour la survie avec un maximum de 64 joueurs ! Devenez le Bomber One !Batailles entre utilisateurs d'un niveau similaire !Affrontez des joueurs du monde entier en ligne !Configurez librement le mode et les règles de la bataille !Rassemblez vos amis en ligne et passez un bon moment !Vous pouvez profiter de Bomberman avec un seul appareil !Connectez des manettes supplémentaires et jouez avec votre famille et vos amis !*Chaque joueur doit avoir une manette.Les niveaux personnalisés avec des blocs gimmicks peuvent être partagés en ligne !Créez, jouez, partagez et explorez différents niveaux avec l'Éditeur de niveau !Profitez du Mode Histoire qui a été amélioré !Découvrez de nouvelles planètes avec le nouvel ami de Bomberman, « Ellon », et affrontez la terrible menace qui pèse sur l'univers !