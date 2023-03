Date de sortie : 30 Mars 2023 (PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch)



Prenez le gouvernail de votre chalutier pour partir à la découverte d’une collection d’îles isolées, et des profondeurs avoisinantes, histoire de voir ce qui se cache sous la surface. Vendez votre prise aux gens du cru et accomplissez des quêtes pour en apprendre plus au sujet du passé troublé de chaque zone. Installez un meilleur équipement sur votre bateau pour pêcher en eaux profondes et atteindre des contrées éloignées, mais ne perdez jamais de vue l’heure. Mieux vaut ne pas se retrouver au milieu de l’océan à la nuit tombée...



GIAG 9/10

DREDGE mélange la pêche relaxante et l'horreur lovecraftienne pour créer un jeu captivant et vraiment unique.

ActuGaming 8,5/10

GAC 7,5/10

Gamespot 7/10

La mécanique de gameplay captivante de Dredge et les thèmes sombres et lovecraftiens élèvent un simple jeu de pêche en quelque chose de bien plus complexe et captivant que ne le suggère son apparence joyeuse.

DREDGE blends relaxing fishing and Lovecraftian horror to create a compelling and truly unique game.

Parce qu'il est avant tout fondé sur une expérience narrative, DREDGE fait partie de ces jeux qu'il est difficile de présenter sans gâcher la découverte des futurs joueurs. Les développeurs de Black Salt Games ont vraiment réussi à créer une expérience délicatement mystérieuse grâce à un gameplay simple mais original, qui vient renforcer la narration. La direction artistique est tout simplement parfaite, à l'instar de la bande originale. Nous pouvons seulement regretter que la quête n'ait pas été un peu plus longue et que la fin n'ait pas été un peu plus travaillée.

DREDGE propose une aventure en solo originale et un tout nouveau concept des aventures de pêche que l'on a pu avoir. Si le scénario prendre une place importante, les développeurs laissent le joueur découvrir à son rythme. Le système de gestion et d'amélioration de notre chalutier fonctionne bien et ajoute un peu de défis à notre aventure. Le plus gros défaut demeure dans la répétition des tâches effectuée, j'aurai apprécié un peu plus de diversité dans l'activité de la pêche en elle-même. Néanmoins, le titre propose plusieurs heures de jeu et une histoire que l'on a hâte de découvrir.

Dredge's engrossing gameplay loop and dark, Lovecraftian themes elevate a simple fishing game into something far more intricate and engrossing than its cheerful veneer may suggest.

PS : Une démo est disponible uniquement sur l'eShop.