En partenariat et basé sur une illustration d'une artiste que j'apprécie beaucoup, cette statuette mesure 27cm de haut, possède différentes versions et une sortie prévue en fin d'année. Elle n'est évidemment pas officiellement validée par Nintendo (je vous laisse deviner pourquoi).Le prix fait mal par contre, 369$ pour la tenue bleue et 429$ pour la tenue blanche mais c'est le prix habituel pour des statuettes hautes qualité comme celle-ci.