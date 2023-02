L'officiel a déclaré qu'il devrait publier davantage le contenu lié à la vision du monde du jeu et le gameplay de la zone sauvage en avril

https://www.hk01.com/%E9%81%8A%E6%88%B2%E5%8B%95%E6%BC%AB/867465/final-fantasy-xvi-%E5%AF%A6%E6%A9%9F%E8%A9%A6%E7%8E%A9%E5%A0%B1%E5%91%8A-%E7%88%BD%E5%BF%AB%E6%88%B0%E9%AC%A5%E7%B3%BB%E7%B5%B1-%E8%B6%85%E5%BC%B7%E9%9B%BB%E5%BD%B1%E6%84%9FQuelques screenshots du lien :- En ce qui concerne le jeu d'essai, la partie de l'expérience organisée cette fois est axée sur le système de combat de "Final Fantasy XVI": le contenu du jeu d'essai consiste à se faufiler dans la forteresse d'un ennemi dans un donjon, et il y a aussi une bête géante invoquée bataille. Tout au long de l'épreuve, le joueur ne contrôle que le protagoniste Claive, mais il y a aussi un fidèle compagnon loup "Torgal" pour aider à la bataille ; le joueur peut donner des instructions au compagnon, et les actions réelles de Torgal sont automatiquement gérées par l'IA.- Je crois que tout le monde est curieux de savoir comment "Final Fantasy XVI" FF16 joue réellement. Pour faire court : "FF16" est un jeu d'action RPG en temps réel. Le rythme et la vitesse du jeu sont beaucoup plus rapides que ceux de God of War, mais par rapport aux divers combos aériens combo infinis de DMC et Nier Automata, FF16 est plus enclin à demander aux joueurs de juger les mouvements et les positions de l'ennemi au combat, et esquivez et passez au bon moment. En revanche, il a un petit air de Bloodborne et d'Elden Ring.- Le jeu adopte le gameplay d'action en temps réel à la troisième personne et toutes les batailles sont commutées de manière transparente.Lorsque vous rencontrez des ennemis lors de l'exploration du donjon, vous entrerez immédiatement dans la bataille. Pendant la bataille, les joueurs peuvent utiliser l'attaque normale (carré) et la magie normale (triangle), et peuvent également utiliser une variété de compétences de bêtes invoquées (compétences actives); comme God of War, les compétences actives sont tout aussi puissantes et sont également les principales source de production de dommages.Le jeu dispose également d'un système de pause similaire à FF7 Remake : les boss et certains ennemis puissants ont des seigneurs et des valeurs d'endurance (similaires au torse dans "Sekiro"), et ils peuvent être vaincus après avoir épuisé l'endurance de l'ennemi avec des attaques puissantes. , l'ennemi deviendra sans défense et subira plus de dégâts. Plus l'ennemi est touché pendant la période échelonnée, plus le multiplicateur de dégâts se superpose. Si vous pouvez utiliser un mouvement de coup élevé pour augmenter le multiplicateur de dégâts pendant la période échelonnée, vous pouvez infliger plus de dégâts en une seule respiration.'''- Au final, bien sûr, le traditionnel "Limit Break" de la série Final Fantasy est indispensable, mais le Limit Break dans FF16 n'est pas un gros coup, mais une amélioration limitée dans le temps similaire à "Seed Explosion": après avoir lancé le Limit Pause, la pleine capacité du joueur sera améliorée pendant un certain temps, les compétences des bêtes invoquées seront renforcées et HP récupérera lentement.- Pendant toute la démo, vous pouvez vivre deux batailles de boss. Pendant la bataille, diverses attaques de cinématiques seront entrecoupées de manière transparente comme "FF7 Remake", qui est très cinématographique. Je comprends également "l'expérience de type montagnes russes" soulignée par le producteur de Yoshida. "Qu'est-ce qu'il y a,- Les compétences et le gameplay des bêtes invoquées sont diversifiés et offrent un degré élevé de liberté . Les bêtes invoquées sont au centre de Final Fantasy XVI, et cela se reflète dans le système de combat : les joueurs peuvent équiper jusqu'à trois bêtes invoquées, et chaque bête invoquée a une compétence inhérente (appuyez sur la touche O pour l'utiliser), comme Ifrit est un tiret , Garuda est de capturer, et Titan est le fichier de grille. De plus, chaque bête invoquée peut porter deux autres compétences actives. Au début, vous êtes peut-être pressé à cause de trop de boutons, mais une fois que vous vous y êtes habitué, vous pouvez alternativement combiner des attaques communes, de la magie commune et des compétences de bête invoquée pour créer une variété de combos magnifiques, en particulier avec Limit Break pour une grosse rafale C'est encore plus confortable.- Les trois bêtes invoquées peuvent être commutées à tout moment pendant la bataille, et les joueurs peuvent même amener les bêtes invoquées commutées dans le combo pour effectuer diverses opérations haut de gamme : par exemple, ils peuvent d'abord effectuer un ensemble d'attaques de base, puis utiliser les compétences avec souffler pour voler l'ennemi, puis passez immédiatement à Garuda et utilisez l'attaque O pour rattraper l'adversaire et continuer le combo; vous pouvez également passer à Titan et utiliser le bloc O pour contrer l'ennemi lorsque vous détectez que le l'ennemi est sur le point de faire un mouvement pendant l'attaque, etc. Une fois que le joueur a amélioré le niveau de compétence de la bête invoquée, il peut l'équiper d'autres bêtes invoquées, apportant plus de changements et de combinaisons.- L'accessoire Timely est bien conçu pour répondre aux besoins des différents joueursEnsuite, je présenterai une caractéristique majeure du système de combat FF16, "Timely Accessory" : il s'agit d'un ensemble de cinq décorations, qui peuvent apporter des fonctions pratiques telles que des combos automatiques et des esquives automatiques après en avoir été équipées. Les joueurs n'ont besoin de remplir aucune condition dans le jeu pour obtenir ces accessoires opportuns, tous les cinq seront dans l'inventaire du joueur au début du jeu, donc bien qu'ils existent en tant qu'équipement, ils peuvent en fait être considérés comme faisant partie du part de réglage de bataille.- Timely Accessory est un excellent design, comme l'a dit l'équipe de production, il prend en charge les besoins des différents joueurs : par exemple, si vous n'êtes vraiment pas doué pour les jeux d'action, ou si vous êtes fatigué après le travail et que vous ne voulez pas trop dépenser beaucoup d'énergie sur les actions, alors vous pouvez installer ces accessoires opportuns, vous battre facilement et vous concentrer sur l'observation de l'intrigue.- Si vous êtes confiant dans les jeux d'action, tant que vous n'utilisez pas ces accessoires, vous pouvez entièrement utiliser et profiter de l'ensemble du système de combat par vous-même.- Bête invoquée géante combattant une bataille de boss puissante comme un film- Lors de la réunion de démonstration, vous pouvez également vivre une bataille de bêtes invoquées à grande échelle, qui est Ifrit (Ifrit / Vulcain) contre Garuda (Fengshen). L'opérabilité des batailles de bêtes géantes invoquées est inférieure à celle des batailles ordinaires. Il n'y a que trois types d'attaque et d'esquive. Comparé aux batailles, cela ressemble plus à un film interactif ; mais la production et les performances sont extrêmement luxueuses. Les modules d'invocation les bêtes sont super belles, vous pouvez clairement comprendre Voir chaque plume sur le corps de Fengshen, chaque fosse sur la peau de Vulcain. Les effets spéciaux sont également extrêmement magnifiques, et les effets spéciaux des flammes, des vents forts et de la régénération des membres coupés sont tous agréables à regarder. Même les détails ne sont pas bâclés, par exemple, là où le dieu du feu Ifrit passe, la végétation brûlera et laissera des étincelles, de sorte que le journaliste sent également fortement que les fonds brûlent en jouantVoilà c'est fini.