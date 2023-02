CNN: les pilotes ne peuvent expliquer comment cet ovnis pouvait se maintenir dans l'atmosphèreCNN les pilotes qui on abattu en Alaska ovni type cylindrique ne peuvent expliquer comment cet ovni pouvait se maintenir dans l'atmosphèreAu Canada un autre ovni aurait aussi été abattu, et en Chine aussi, pas de source pour le cas chinoishttps://edition.cnn.com/2023/02/11/politics/unidentified-object-alaska-military-latest/index.html

Like

Who likes this ?

posted the 02/12/2023 at 07:16 PM by armando