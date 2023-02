Le jeu est à 69,99€ (c'est le prix indiqué sur l'eShop)Bonus : 64,99€ à la FNAC Comme pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild à sa sortieLes autres jeux édités par Nintendo sont à 59,99€ (comme Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp)Voilà on peut passer à autre chose.