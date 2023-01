Nous savons de source sûre que la date de lancement de Starfield n'est pas encore gravée dans le marbre. Sous le couvert de l'anonymat, des sources dignes de confiance nous ont affirmé que Starfield est désormais jouable dans son intégralité, du début à la fin. Le jeu est vraiment vaste, couvrant de multiples systèmes stellaires. En tant que tel, l'effort de polissage est tout aussi gargantuesque par nature. Les jeux du "Creation Engine" de Bethesda présentent une toile d'araignée d'embranchements narratifs, de conséquences croisées et de systèmes qui se chevauchent.



La modularité du moteur permet à Bethesda d'itérer assez rapidement sur des mondes massifs et dynamiques avec des systèmes et des simulations complexes, mais l'inconvénient est le potentiel de bugs. Les jeux de Bethesda, tels que Fallout 3 et Elder Scrolls V : Skyrim, sont connus pour leurs bugs. Il va de soi que Microsoft et Bethesda préféreraient que Starfield soit le plus abouti possible, étant donné qu'il porte désormais sur ses épaules le poids de la plate-forme Xbox.

Il reste à voir si Starfield atteindra ou non son objectif de lancement entre aujourd'hui et juin 2023. Je suis personnellement d'avis que nous pourrions voir le jeu glisser au-delà de l'été, avec des efforts de qualité en cours.

Jez Corden de WindowsCentral :