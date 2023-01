Moyenne 3,9/5Une fresque pleine de bruit, de fureur, de vomi, de sexe, de sang. Et au milieu, le cinéma. Épuisant, passionnant, radical. Magistral !Il faut voir comment Damien Chazelle utilise finalement tous les artifices du cinéma pour réussir une fresque de trois heures à la fois lumineuse, grotesque et tragique pour arriver à prouver, particulièrement dans son ultime chapitre, que le septième art se révélera éternellement plus grand que ceux qui le font.Aux manettes, le réalisateur Damien Chazelle fait merveille en jouant avec les méthodes utilisées à l’époque : peu d’effets spéciaux, beaucoup de figurants, un tournage en 35 mm et en Cinémascope, et de la déraison à revendre.Cette fiction hors norme, incarnée par Brad Pitt et Margot Robbie, confirme le talent inclassable de son auteur.Cette tragédie baroque est du début à la fin captivante, car le réalisateur de « Whiplash » et « La la land » est le maître du rythme. Damien Chazelle ne craint ni excès ni démesure, il affirme une folle liberté de cinéaste, jusqu’à une séquence finale époustouflante.Damien Chazelle offre un voyage dans le temps spectaculaire avec l’impressionnante fresque Babylon.Une reconstitution au cordeau du Hollywood des années 1920, à la mise en scène ébouriffante, et où le réalisateur américain donne un de ses meilleurs rôles à Brad Pitt.Pleine de musique et de fluides corporels, cette fresque too much – trop exaltée, trop démonstrative −, outrancière et documentée, inégale mais passionnante, trouve son sens dans ses moments de gueules de bois et ses petites épiphanies mélancoliques.Avec son nouveau film, le réalisateur de La La Land reproduit toute la démesure du Hollywood des années 1920. Trois heures de montagnes russes dont on ressort KO, et ravi.Épuisant mais surtout réjouissant.Pour parler de l’Histoire du cinéma, Damien Chazelle conjugue brillance et excès au sein d’une fresque ludique.Au-delà d'une mise en scène folle d'inventivité, d'un casting aux petits oignons, voilà une œuvre manifeste qui revendique l'excès de sa narration, ses personnages empiriques et sa rythmique saccadée.Le cinéphile Damien Chazelle s’est judicieusement méfié de la mémoire des spécialistes, des noms qu’il faut connaître, des incontournables qu’il faut citer. C’est une histoire collective qu’il veut partager.Parfois la provocation sonne faux -n’est pas Gaspar Noé qui veut- et le récit choral se disperse. Reste que cet objet théorique désarçonnant, à travers la mise en abyme, décortique les fantasmes et la psychologie humaine avec une liberté et une indépendance remarquables.Difficile de bouder son plaisir devant ce geste d’amoureux éperdu mais lucide du septième art.Babylon emboîte les séquences comme d’imposants tableaux que traversent des parades felliniennes. A chaque fois, le même principe : la situation pourrit lentement, court vers la gueule de bois, révélant peu à peu son envers cauchemardesque.Chazelle, on l’avait déjà identifié dans ses œuvres précédentes, est semblable à ses héros : travailleur acharné et technicien hors pair, il lui manque encore la finesse de trait.Faire le procès en mauvais goût de Babylon justifierait sans mal de ne rien vouloir en sauver. Foutu pour foutu, on veut bien sauver le repoussant si c’est à ça que tient la part attendrissante du film, avec ses choix difformes qui lui font gagner en inquiétude, sa naïveté [...], son gigantisme ludique et enragé.Toutes les scènes sont montées selon des effets de crescendo, voire d’orgasme, surlignés par l’insupportable mickeymousing du compositeur Justin Hurwitz, mais cette agitation tient du bouche-à-bouche désespéré, tout comme la surexpressivité du jeu d’acteur présentée comme un feu sacré.