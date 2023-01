Je vois beaucoup qui sont déçu par Horizon FW , moi je l'ai plutôt apprécier malgré une fin rushé.Au moment de finir la ng+ j'ai apprécier certaines choses mais d'autres m'ont resté en tête avec le recul.Il manque vraiment un truc a la licence Horizon quelques chose qui ce démarque. Voici mes idées pour le prochain opus.- Pour commencer un open world qui sert a quelque chose , parce que bon faire du ramassage à tout va c'est plus possible il y a bien mieux a faire.La map est d'ailleurs trop longue pour rien avec des villages qui ce ressemble beaucoup trop ( villages Tenakth en particulier)- Proposer plus de mini jeux lié aux machines ( la course éclair est une très bonne idée )- Avoir plus de quêtes secondaires scénarisé pour développer davantage les perso et villages.- Inclure une parade a Aloy ( le bouclier qui de base sert à protéger doit pouvoir aussi protéger Aloy et pas qu'a planer ce qui améliora encore plus le fight face aux humains)- Inclure de nouvelles armes de mêlé pour changer un peu de la lance.-Inclure un choix de personnalisation plus poussé pour Aloy.- Avoir des armures liés aux type de machines ( l'armure Nora foudroyante est la seul qui est inspiré d'une machine et c'est la plus stylé)- Inclure une hémorragie pour Aloy qui diminue ces pv pour les combats contre les machines et les humains pour un peu plus de réalisme et pour augmenter davantage la difficulté.- Exploité davantage les lieux sous marin et pourquoi pas avoir la monture du croco sous l'eau.- Permettre à Aloy de commander a distance une machine pour pouvoir la contrôler ( oui je rêve un peu )-Améliorer davantage les perso secondaires (Erend est bien sur en tête de liste) et leur donner des rôles important.J'espère que le 3eme opus sera nettement plus ambitieux et qu'il s'éloignera d'un cahier des charges trop random avec un open world à la hauteur avec de la surprise pour la conclusion de la trilogie.