Sans confirmer si The Last of Us Part 3 arrivera un jour ou non, Neil Druckmann a déclaré au The Hollywood Reporter : "Je pense qu'il y a encore plus d'histoire à raconter."Druckmann avait déclaré en avril 2021 qu'un plan d'histoire avait deja été écrit pour un troisième jeu, mais qu'il n'était pas en cours de développement.Revenant sur la série TV la première saison couvrira les événements du premier The Last of Us et Druckmann a laissé entendre que la seconde saison couvrira The Last of Us Part 2: "Nous n'avons pas l'intention de raconter des histoires au-delà de l'adaptation des jeux".La serie inclura "quelques changements radicaux dans l'histoire du jeu qui choqueront et peut-être défieront les fans" dont un changement impliquant le personnage de Bill qui est joué par Nick Offerman .Il finit par dire: "Les gens voient de mauvaises adaptations et cela ajoute du crédit à l'idée que les jeux sur lesquels ils sont basés sont enfantins. J'adore l'idée que quelqu'un puisse regarder la série The Last of Us, en être ému et se dire : "Attends, c'est basé sur un jeu vidéo ?""