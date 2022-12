Faites sauter la banque !



Les périodes de fêtes de fin d'année sont souvent synonymes de retrouvailles en famille.Et ces moments-là très particuliers sont souvent propices à une partie de jeu de société, les longues soirées d'hiver s'y prêtant d'ailleurs idéalement.Mais imaginez que vous êtes seuls et sans amis, mais que vous voulez quand même vous faire une partie de jeu de société.Pas de panique, Parker Brothers par l'intermédiaire du studio Sculptured Software avait déjà pensé à ce cas de figure pour vous, dès 1991 en sortant leur best sellersur NES (entre autres).Qui ne connait pas le Monopoly, ce fameux jeu de société inventé ou conceptualisé plutôt par la militante. Militante car à la base, elle inventa en 1903 le jeupour dénoncer les dérives du capitalisme. Charles Darrow copiera plus tard ce jeu pour donner vie au jeu Monopoly que l'on connait tous aujourd'hui.Elizabeth J. Magie Phillips a pensé ce jeu comme une critique acerbe du capitalisme dans sa forme la plus pure.Voilà ce qui arrive quand on laisse le capitalisme à son libre court : une petite poignée de personnes qui possèdent un monopôle ou quasi-monopole sur toutes les richesses du mondes.Le jeu ne cessera d'évoluer à partir de 1936, au point de devenir aujourd'hui presque un symbole du capitalisme "sympathique et chaleureux à l'esprit familial". A ce sujet saviez vous que le personnage servant de mascotte (Rich Uncle) est en réalité inspiré de John Pierpont Morgan propriétaire de la banque du même nom : JP Morgan.Il fût l'un des (sinon LE) banquier le plus influent de son époque. Il fût d'ailleurs le propriétaire du Titanic et eut la bonne idée de ne pas monter à bord quand ce dernier sombra...Concernant notre jeu NES maintenant, il s'agit du même jeu que l'original, sauf que vous avez la possibilité de jouer seul contre l'ordinateur si vous le voulez.Vous pouvez acheter les mêmes rues de Paris (dans sa version française) dont la fameuse rue de la Paix (qui est aussi la rue la plus chère de Paris dans la vraie vie à ce qu'il paraît).Une fois que vous avez des terrains de même couleurs, vous pouvez construire maisons et hôtel et ainsi encaisser des gros loyers de la part de vos adversaires.Bref, le Monopoly est un jeu tellement connu qu'il ne sert pas à grand chose de le décrire. On dira simplement qu'il est bien retranscrit sur la 8 bits de Nintendo. Pas d'entourloupe concernant les règles, vous êtes obligés de jouer avec la vraie règle, il est aussi impossible de voler dans la banque, bref tout ce qu'il fait le sel de ce jeu est un peu absent mais bon.Techniquement c'est propre sans être renversant non plus. On notera quelques digitalisations vocales bienvenues et c'est à peu près tout.