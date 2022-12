Alors que pour Sega l'année 2022 fut la plus grande année de l'histoire du hérisson bleu avec la sortie d'un deuxieme film qui a cartonné, de Sonic Frontiers qui a tapé les 2,5 Millions de ventes en un mois, de la compile retro Sonic Origins et de la serie en 3D Sonic Prime sur Netflix qui à fait d'excellentes audiences, ces derniers ne comptent pas s'arreter là pour 2023."Cette année, nous préparons une seconde vague qui ravira les fans et maintiendra cette dynamique. Nous avons déjà annoncé la sortie de contenu supplémentaire pour Sonic Frontiers, mais il y a beaucoup plus à venir, alors restez à l'écoute."Les paris sont donc ouverts.