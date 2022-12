Moyenne 4,2/5Claque technologique et mythe moderne d’une densité folle, Avatar 2 : La Voie de l’eau est bien le miracle tant espéré. James Cameron a de nouveau signé un film monde bouleversant, dont la portée philosophique devrait occuper longtemps... au moins jusqu’à Avatar 3.Fable humaniste et ode à la famille composite. Épopée généreuse qui affirme la puissance des images et du cinéma. Tout cela dans une science-fiction amphibie dont la perfection technologique laisse quand même poindre la sueur de l’artisan. Ça valait le coup d’attendre.Cameron, cinéaste hydrophile, replonge dans le bain et relègue Black Panther: Wakanda Forever au rang d’aquarium vaseux. En même temps que la famille Sully, le spectateur découvre un bestiaire marin fabuleux.On savait James Cameron capable de nous ébahir à nouveau. On ne se doutait tout simplement pas du niveau d'excellence avec lequel il le ferait. Avatar : la voie de l'eau n'est pas seulement une digne suite, c'est aussi un nouveau film, un nouveau chapitre parcouru de mille émotions, mille émerveillements.Ce spectacle familial hyperimmersif, où l’on voit défiler, médusés, des images fantastiques d’une beauté irréelle et de sidérantes créatures aquatiques, doit beaucoup à son réalisateur, à son génie scientifique, son sens du romanesque et son amour des belles images.Visuellement inégalé, Avatar 2 donne véritablement vie à Pandora. Mais avec une trame narrative décousue en fin de film, on espère avoir une histoire plus solide pour les prochains volets de la saga.La mer est souvent plus bleue que bleue, le village Metkayina prend des airs de resorts de l'océan Indien et les animaux marins communiquent leurs états d'âme, oui c'est vrai, et on peut évidemment le regretter. Mais il reste un spectacle à couper le souffle, 3 h 10 d'émerveillement en apnée (...).Le deuxième volet, tardif, d’“Avatar”, bel hommage à l’action collective, offre un spectacle d’une clarté et d’une fluidité inédites.James Cameron, le grand ordonnateur de la chose, y confirme son talent formel incontestable et signe une fiction impressionnante qui souffre néanmoins de ses longueurs (le film dure… 3 h 12) et assène quelques « grands » messages assommants.James Cameron signe une odyssée splendide, mais peine à maintenir cette fresque captivante sur sa longue durée, plus de trois heures.Ce mélange d’ancien et de nouveau fait la saveur d’un spectacle où des émotions intimes se glissent et qui, même s’il est moins bluffant la deuxième fois, reste de l’ordre de l’incroyable.