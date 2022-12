Jeux Vidéo

C'est la phrase qu'on pourrait se dire, en voyant leur système de merde d'invitation. Déjà je capte pas leur système, ok c'est pour empêcher les scalpers d'acheter des stocks, mais qu'est ce qu'ils branlent ? Ok ils ne veulent pas non plus favoriser les clients les plus fidèles (facile à vérifier, nombre de consoles enregistrées, nombres de jeux avec la liste des succès par exp) et faire un truc aléatoire, bon ok, c'est pas trop logique, mais pourquoi pas.Mais p'tin je me suis enregistré 3 jours avant la date "officielle" sur leur site, je vois passer sur FB, des gens qui ont eu leur invitation de merde, et ce matin, Sony daigne enfin m'en envoyer une… Ok, il y a de la demande, c'est la merde à gérer tout ce monde… Alors je me dis que le nombre d'invitation correspond à leur stock, logique non, t'invite tes potes chez toi pour manger, c'est que t'as prévu la place et la bouffe… Ben non, dans les cerveaux malades de Sony, le terme "invitation" n'as pas la même signification, t'es enfin invité, tu te pointe sur leur site de merde, et là c'est le drame… 2 packs, avec et sans Horizon VR, épuisés, et même leur station de recharge épuisé.Mais pourquoi ils envoient des invitations alors ? Et maintenant ça passe comment ? Je vais recevoir d'autres invitations ? L'url "personnalisé" sera toujours valable ? Il faut passer tous les jours vérifier les stocks ? Ouais donc en gros ça sert à rien leur système de merde, qu'ils mettent leur truc en preco sur AMZ, Fnac et cie.Edit : Ah oui, j'ai oublié de préciser que ça a été épuisé de suite (ou il y avait pas de stock), j'ai cliqué sur le lien même pas 5mn après la réception (11h03)