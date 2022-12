Suivez ces étapes :

Connectez la console Nintendo Switch à Internet.

Depuis le menu HOME, mettez en surbrillance l'icône du logiciel que vous voulez mettre à jour sans démarrer le logiciel.

Appuyez sur les boutons + ou -, puis sélectionnez Mettre à jour, et Via Internet.

Une fois la mise à jour installée, le numéro de la dernière version sera affiché sur l'écran titre.

Ver. 1.0.1 (publiée le 11 novembre 2022)



Correction de bugs et ajustements divers afin d'améliorer votre expérience de jeu.

NOTE : pour bénéficier de la fonction « Cadeau Mystère » et des fonctions en ligne, vous devez télécharger les données de mise à jour les plus récentes.

Ver. 1.1.0 (publiée le 2 décembre 2022)



Suite au lancement de la saison 1 des matchs classés, il est désormais possible de disputer des matchs classés au Stade de Combat.

Veuillez consulter la notice en jeu pour en savoir plus sur la saison 1 des matchs classés.

Correction d'un problème empêchant la musique d'être jouée correctement lors des combats contre le Conseil 4 et la Maîtresse en Chef dans l'intrigue « La Voie du Maître ».

D'autres modifications et corrections ont été apportées.

Nous sommes reconnaissants de voir que tant de personnes jouent à Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, et nous sommes également conscients que les joueurs et joueuses peuvent rencontrer des problèmes affectant les performances des jeux. Notre but a toujours été de fournir une expérience positive aux personnes jouant aux titres que nous proposons, et nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. Nous prenons les retours des joueurs et des joueuses au sérieux et continueront d'œuvrer à l'amélioration des jeux.

Rappel : Nintendo met à jour (les mise à jour "gratuite") les cartouches, donc si vous voulez une version mieux finalisé, attendez un peu (surtout que ça permettra de garder de la place sur vos cartes "SD")