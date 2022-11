73 sur PC/Xbox et 76 sur PS5.Avec Evil West, Flying Wild Hog plante ses gros crocs dans les colosses (actuels comme anciens) du Beat’em up 3D et crée un amalgame détonnant. Certes, la créature engendrée ne brille pas par la fraîcheur de sa chair, mais elle saura satisfaire les besoins primaires de celles et ceux souhaitant frapper avant de se poser des questions. Agréable à jouer sans exceller dans un quelconque domaine, la création de Focus est un retour décomplexé aux origines de jeu d’action 3D, sans éléments de RPG à outrance ni univers ouverts diluant son contenu. Ce God of Far West à la sauce AA évite de se casser les dents sur des promesses qu’il aurait été incapable de tenir. Une assez bonne surprise.Pulp jusqu'au bout des griffes, Evil West nous propose un scénario de cow-boys et de vampires, un gameplay bien bourrin, et un design général hérité des jeux de 2010. La recette parfaite pour former un bon petit plaisir coupable... ce qu'il est effectivement ! Si la satisfaction de tabasser, électrifier, cribler de balles et faire valdinguer du démon est bel et bien présente et élevée, la tolérance des joueurs à la recherche de perfection et de modernité est tout de même régulièrement mise à l'épreuve. Il faut notamment savoir passer outre les mur invisibles, les arènes prévisibles et les raccords de cinématiques perfectibles. Mais ne jetons surtout pas le bébé vampire avec l'eau du bain de sang car, durant les douze à quatorze heures nécessaires pour boucler la campagne, l'ennui ne pointe jamais le bout de son nez.